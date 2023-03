Ohtani vyautoval Trouta a Japonci potřetí ovládli World Baseball Classic

Vítězství slavili Japonci poté, co největší hvězda týmu Šóhei Ohtani v ostře sledovaném duelu z pozice nadhazovače vyautoval Mikea Trouta. „Snažil jsem se o co nejlepší nadhozy, nechtěl jsem pak ničeho litovat,“ řekl Ohtani k souboji s americkým kapitánem, jedním z nejlepších pálkařů MLB. Jejich duel byl o to pikantnější, že oba hrají za Los Angeles Angels.

Ohtani, který je v MLB vynikajícím nadhazovačem a také skvělým pálkařem, což potvrdil i na WBC, byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje. „Tohle byl můj nejlepší turnaj. Reprezentovat svou zemi bylo skvělé a zápasy měly jiný náboj a napětí,“ řekl Japonec.

Ve finále šli do vedení Američané po homerunu Trea Turnera ve druhé směně, ale hned v dohrávce Japonci otočili na 2:1. Míč za bariéru poslal Munetaka Murakami a poté skóroval i Kazuma Okamoto, který přidal třetí bod díky homerunu ve čtvrté směně.

Naději USA na obrat vykřesal homerunem Kyle Schwarber v osmé směně. Do poslední deváté šel nadhazovat Ohtani, jenž začal metou zdarma. Následně se ale japonské obraně povedl dvojaut a tečku za zápasem udělal strikeaut Trouta, na kterého Ohtani potřeboval šest nadhozů. Jeden letěl rychlostí 160 kilometrů za hodinu, poslední byl technický a Trout míč netrefil. „Tohle chtěl každý vidět. Má skvělý arzenál nadhozů a udělal to parádně,“ ocenil Trout.

„Všechny děti v Japonsku, které to sledovaly, si možná řeknou, že to je dobré a stanou se baseballisty,“ doufal kouč Hideki Kurijama, že úspěch týmu ještě zvýší popularitu baseballu.

Turnaj hrálo poprvé dvacet týmů a premiérově se mezi elitu probojovali i Češi. Ve skupině B v Tokiu porazili Čínu a čtvrtým místem si zajistili účast v šestém ročníku v roce 2026.