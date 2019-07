Věříme snu o hrách v Tokiu, říká softbalistka Kubicová

„To byli soupeři, kteří nám měli sloužit k rozehrání. Věřím, že nám to nevezme moc sil,“ prohlásila 21letá hráčka klubu Arrows Ostrava, která hraje na postu catcherky a ve vnitřním poli.

Hrajete vlastně na domácím hřišti. Je to pro vás výhoda, nebo spíše cítíte tlak?

Nervozita byla, ale věřím, že to ze mě spadne. Budu si to užívat a bude to výhoda. Těšíme se, přijede hodně fanoušků, bude to úplně jiná podpora, než kdybychom mistrovství hrály někde v jiné zemi. Věříme, že nás fanoušci budou hnát dopředu.

A vás možná budou poznávat jako holku z plakátu. Jaké to pro vás je, vidět se všude ve městě?

Když se někde vidím, tak se usměju a řeknu si, že to je strašně zvláštní. Každý nemá možnost být takhle na plakátu. Vůbec by mě v začátcích kariéry nenapadlo, že budu takhle někde na plakátech.

Proč padla volba při výběru tváře na plakáty ze všech spoluhráček právě na vás?

Asi nebyla žádná jiná možnost, protože z Ostravy jsem v týmu jediná. (usmívá se)

Jak jste ladily formu na šampionát? Forma je?

Máme toho za sebou strašně moc. V únoru jsme na Floridě odehrály strašně moc zápasů, přes 23 za dva týdny. Před měsícem jsme byly na Floridě znovu, kde jsme odehrály dalších deset zápasů. K tomu tréninky, posilovna. Jsme připravené.

V přípravě jste využívaly i vědecké poznatky, že?

Měly jsme speciální přípravu s vizualizací. Cvičily jsme oči, měly různé cviky od odborníků, zkoušely brýle, které by nám při pálení měly pomoct. Měly jsme i čipy na pálkách. Zkoumal se náš švih, jakou má rychlost a podobně.

Kdo by vás měl na šampionátu nejvíce trápit?

Může to být Holandsko, může to být Velká Británie. Může to být vlastně kdokoliv vzhledem k tomu, že každý tým nějakým způsobem posílil o zámořské hráčky. Vím, že Itálie, Irsko a Řecko získaly nějaké americké hráčky z univerzit, které mají dvojí pas. I tak chceme patřit k favoritům, chceme to vyhrát.

Šest nejlepších týmů půjde do kvalifikace o olympiádu. Ta je také vaším cílem?

Je to dost reálné. Všichni věříme snu, že se na olympiádu podaří postoupit.

Mohla byste se tam potkat s oštěpařkou Nikol Tabačkovou, která s vámi dříve hrávala?

Máme hodně vzpomínek, zažily jsme spoustu srandy. V týmu chybí, ale v oštěpu má daleko lepší budoucnost. Fandím jí, je dobrá, vůbec mě to nepřekvapuje. Máme sraz v Tokiu 2020.

Hecovaly jste se? Je to reálné?

Ano, je třeba tomu věřit.