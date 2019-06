Přišel čas ukázat, že umíme vyhrát, věří trenér českých softbalistek

Jeden z vrcholů sezony začíná české softbalové reprezentaci žen. V Ostravě vstoupí do mistrovství Evropy. Šampionát je i testem na další vrchol, kterým je olympijská kvalifikace pro hry v Tokiu 2020. Té se 14 dní po finále mistrovství Evropy zúčastní šest nejlepších týmů turnaje doplněných o dva africké týmy. Do Tokia postoupí pouze vítěz této kvalifikace.

„Nedá se říct, že jsme přijeli do Ostravy postoupit na olympijskou kvalifikaci. Medaile naším cílem jistě je, hrajeme o ni na každém evropském šampionátu. Bylo by fajn, kdybychom hráli ve finále. Postupný cíl je přiblížit se olympiádě. Účast na ní je naším ultimátním cílem,“ prohlásil kouč českého výběru Vojtěch Albrecht.

Trenér českého výběru na startu turnaje věří v úspěch. „Mám plnou a supervelkou důvěru ve svoje nadhazovačky. Máme čtyři a všechny mají dobrou formu. Je to jen o tom trefit je na správného soupeře. Pak se dá zvládnout všechno. Třeba schovat tu nejlepší a uhrát super výsledek s tou, která je třeba momentálně číslo dvě nebo tři,“ líčil Albrecht, který bude spoléhat i na předchozí zkušenosti svých svěřenkyň.

„Spousta hráček z týmu má zlato z mistrovství Evropy juniorek a z mládežnických kategorií. Takže vyhrávat umí. Na seniorské úrovni to přijde teď. Připravovali jsme se intenzivně dva roky, holky v posledních týdnech trénovaly čtrnáct hodin týdně. Když si uvědomíte, že se jedná o amatérky a většina z nich studuje a pracuje, tak příprava byla mohutná,“ líčil kouč.

Češky během minulých šesti měsíců cestovaly dvakrát na Floridu, kde vyzvaly tamní kvalitní univerzitní týmy nebo například čínskou reprezentaci. „Tenhle tým loni vyhrál Super Six, což byl vlastně olympijský test pro šest nejlepších týmů. V Holandsku jsme předvedli dobrý výkon a nakoplo nás to dopředu,“ zmínil trenér.

V základní části čeká na domácí softbalistky pět utkání, dále Francie, Belgie a Slovensko. „Je to určitě dobrý los. V pozdějších fázích počítáme, že se o první místa porveme s Itálií, Vekou Británií, Nizozemskem nebo s Irskem či Řeckem,“ poznamenal kouč Albrecht, podle kterého budou největší překážkou naturalizované nadhazovačky.

Některé týmy totiž před šampionátem posilovaly. „Družstva jako Řecko, Izrael nebo Irsko jich přivezou výrazně více. My ale nebezpečné nadhazovačky dlouhodobě sledujeme,“ prohlásil kouč, který bude na šampionátu využívat početný štáb spolupracovníků. „Mám tu tým šesti lidí, kteří pozorují soupeře a připravují data. A v polovině turnaje, kdy se to zlomí do té nejlepší šestky, bychom měli mít poměrně jasnou představu o síle soupeřů.“