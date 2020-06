Softbal ožívá. Hladoví Hroši ze Sezimova Ústí míří do Břeclavi

Kromě obhájců titulu z Ledenic ji budou hrát nově i Hladoví Hroši Sezimovo Ústí. Pomohla jim shoda okolností. Jihočeši prohráli v semifinále druhé ligy s Joudrs Praha a do nejvyšší soutěže by se pravděpodobně dostali jen oba finalisté (Joudrs a Radotín).

Díky rozšíření extraligy na 10 mužstev a nedostatečné mládežnické základně klubu Eagles Praha se naskytlo ještě jedno postupové místo. A protože druhý poražený semifinalista z Plzně na postup neměl zájem reflektovat, bylo rozhodnuto.

„Celou sezonu se hlásilo, že se extraliga bude rozšiřovat. Věděli jsme, že oproti Eagles splňuje naše mládež nová pravidla, takže jsme s možností postupu kalkulovali. Jediné, co jsme řešili, bylo, jestli už máme tak vyspělý tým, abychom byli konkurenceschopní. Shodli jsme se, že ano, a soutěž jsme přihlásili,“ uvedl hlavní trenér týmu Jan Čech.

Klub prošel v poslední sezoně obměnou z pohledu fungování a trénování. Čech se stal i kvůli zranění nehrajícím hlavním trenérem, naopak do role hráče přešel z pozice hrajícího kouče Václav Kalina. „Domluvili jsme se, že se soustředím pouze na hru. Roli trenéra jsem proto opustil,“ upřesnil důvod změny Kalina, který funguje i ve vedení klubu a jako kapitán týmu.

„Mají nejlepšího evropského nadhazovače“

„V minulé sezoně jsme chtěli hrát finále, ale i tak ji hodnotím jako úspěšnou. Zkoušeli jsme různé herní varianty a některé hráče jsme začali specializovat na daný post. Dokázali jsme také aplikovat nové metody trenéra Čecha,“ řekl Kalina.

Hladoví Hroši začnou sezonu zítra na hřišti Locos Břeclav (15.00 a 17.00), která v roce 2019 prohrála ve finále s Ledenicemi. „Hrajeme u vicemistra. Bude to zkouška ohněm. Mají sice mladý tým, ale polovina z nich jsou reprezentanti. Navíc mají Osičku, který je v současnosti podle mě nejlepší nadhazovač v Evropě. Očekáváme, že to bude zátěžový test. Chceme zahrát vyrovnaný zápas. Pokud se nám to povede, můžeme uhrát i dobrou sezonu,“ uvedl kapitán k prvnímu soupeři.

Utkání bude vysílat živě softbalová asociace a nováček soutěže tak bude kromě silného soupeře čelit i kamerám. Ani kapitán Kalina neumí říct, jak moc to bude pro jeho tým stresující, nebo naopak motivující. „Asi to bude tak 50 na 50. Zkušenosti už většina týmu nějaké má, ale je pravda, že pro některé to bude úplná novinka a tréma může být znát. Na kamery nemusí být zvyklí.“

Hladoví Hroši jsou dále namotivovaní i na derby s Ledenicemi, které je v plánu na neděli 19. července. Hrát budou u soupeře od 15.30 a 17.30. „Těšíme se hodně. Mezi Ledenicemi a Sezimovým Ústím jsou odjakživa v softbale rivalské vztahy, takže to bude zápas plný emocí a napětí. Favorit je jasný, ale body se dají uhrát proti každému. Víme, že umíme zahrát slušně. Budeme je určitě chtít potrápit,“ dodal Kalina.

Po zápasech v Břeclavi nastoupí Sezimovo Ústí v neděli ve druhém kole na hřišti Tunnellers Radotín a tam by chtěli ukázat, že mají ambice na první polovinu extraligy. „Radotín známe z druhé ligy. Vrátil se tam sice dobrý nadhazovač, ale i tak chceme vyhrát. Je to určitě porazitelný tým. Věřím, že můžeme hrát střed tabulky a výš. Radotín bude jeden ze soupeřů, s nímž chceme body získat,“ řekl dále Čech.

Chtějí se v nejvyšší soutěži usadit natrvalo

V Sezimově Ústí si tak nepřipouští, že by jejich působení v nejvyšší soutěži byla jen epizodní role. Cílem je se v soutěži usadit natrvalo. Trenér proto bude v extralize spoléhat na totožný a osvědčený tým, který hrál druhou ligu. V přípravě na sezonu se klub zaměřil hlavně na nadhazovače a ofenzivu.

„Máme tým složený z bývalých juniorů plus asi čtyři zkušené chlapy. Víceméně máme tým ze Sezimáku a okolí. Stavíme se k tomu čelem. Víme, že rozdíl mezi extraligou a druhou ligou je obrovský, ale shodli jsme se, že to dáme bez posil. Začali jsme více okoukávat nadhazovače a v tréninku jsme se soustředili hlavně na útok,“ dodal trenér Jan Čech.