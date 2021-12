Softbalové juniorky skončily na mistrovství světa páté, nejlépe v historii

České softbalistky do 18 let obsadily na mistrovství světa v Peru páté místo. Je to nejlepší výsledek juniorek na světových šampionátech. Z titulu se v peruánské metropoli Limě radovaly Američanky, které ve finále porazily Tchaj-wan těsně 1:0.