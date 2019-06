ONLINE: Čeští softbalisté bojují s kanadskými favority o semifinále MS

Čeští softbalisté.

Útočí na historický úspěch, pokud by čeští softbalisté vyhráli na domácím mistrovství světa svůj čtvrtfinálový zápas, mohli by dosáhnout i na premiérovou medaili. Jenže k tomu je ještě hodně daleko, v cestě jim stojí dosud zcela suverénní Kanaďané. Mohla by se přece jen zrodit senzace? Sledujte v online reportáži.

Češi byli v historii MS dosud nejlépe šestí, takže mohou své elitní umístění ještě vylepšit i v případě páteční čtvrtfinálové porážky. Ale proč se vzdávat předem? Jeden majstrštyk už domácí předvedli, když po vydřeném čtvrtečním vítězství nad Kubou na poslední chvíli proklouzli do play off mezi osm elitních týmů turnaje. ONLINE: Česko vs. Kanada Začátek čtvrtfinále MS softbalistů byl naplánován na 19:30 „Bojovat o umístění mezi nejlepší čtyřkou před domácím publikem bude něco úžasného. Moc se na to těším,“ hlásil Marek Malý, který zápas s Kubou rozhodl. Program a výsledky MS Jenže výsledky Kanady varují, favorizovaný zámořský výběr převálcoval ve skupině B všechny soupeře a po sedmi zápasech měl impozantní skóre 47:7. Kanaďané vynikali zejména v útoku a ze všech týmů odpálili nejvíce homerunů. Dokáže je ve Svoboda parku v pražských Bohnicích česká defenzíva přibrzdit?