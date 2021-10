Softbalisté Ledenic otočili finále s Chomutovem a slaví druhý titul

Žraloci od roku 2016 skončili vždycky na medailových příčkách, dnes slaví po dvou letech opět zlato. „Před sezonou bych si na nás nevsadil, protože nás opustili velmi zkušení hráči a opory. Kádr jsme omladili a závěr roku se nám hodně povedl. Je to obrovský úspěch,“ uvedl ledenický trenér Jaroslav Korčák.



Domácí získali první bod v dohrávce třetí směny po odpalu Kryštofa Effenberka do vnějšího pole. V páté směně předvedl dvoubodový homerun Patrik Kopečný. Chomutovští pálkaři se naopak proti Jonáši Hajnému neprosadili a ten ve druhém zápase za sebou nedovolil Beavers bodovat.

„Bylo to skvělé, série hodně napínavá. Chomutov nás přehrál v prvním zápase, nám se to povedlo otočit,“ řekl nadhazovač Hajný. „Drželi jsme se taktiky, házeli jsme balon do míst, kde to kluci z Chomutova nemají rádi. To se celkem vedlo,“ dodal.