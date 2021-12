Plavkyně Kubová od vítězného finále ISL ladí na blízkém východě formu na MS

Kubová triumfovala v ISL s týmem Energy Standard v neděli 5. prosince. Hned další den ve dvě hodiny ráno vyrazila z Eindhovenu na přípravu do Dubaje. „Původně jsme měli letět do Izraele na soustředění, ale kvůli covidu jsme pak měnili destinaci,“ uvedla v tiskové zprávě svazu.

V Dubaji se snažila naplavat ještě trochu objemu a vrátit tělo trochu zpět, aby bylo po vyladění formy na ISL znovu nachystané na vrcholné výkony. Ode dneška už by měla být v dějišti šampionátu.

V Abú Zabí by se měla představit na padesátce a stovce. Triumf v ISL ji dobře naladil. „Výhra v ISL pro mě samozřejmě hodně znamená, protože v prvním ročníku jsem byla v DC Trident, kde jsme skončili šestí, a rok později jsem byla v Tokiu, kde nám finále jen o kousek uteklo,“ svěřila se.

V červnu si ji vybral špičkový tým Energy Standard. „Po americkém a japonském týmu jsem teď byla v evropské sestavě. Hodně jsem se těšila na atmosféru z hlediska srovnání a bylo to moc prima. Když se nám pak podařilo vyhrát šíleně napínavý poslední závod, tak to bylo naprosto skvělé. Takže pro mě je to velký osobní úspěch,“ radovala se.

Klíč k úspěchu viděla v týmovém přístupu sestavy plné hvězd, jako je Sarah Sjöströmová, Kliment Kolesnikov nebo Florent Manaudou.

„Překvapilo mě, že i na závěrečném hodnocení nám hlavní trenér James Gibson říkal, že to byl jeden z nejlepších týmů, který Energy Standard měl, což mě hodně potěšilo, že jsem byla jeho součástí. Nedá se říct, že by někdo byl největším tahounem, každý měl svou roli, když někdo je tišší, někdo zase hlasitější. Někdo trénuje strašně moc, někdo zase chodí z mého pohledu trénovat dost málo. Nemyslím si, že by někdo byl v týmu významnější, a možná právě proto si myslím, že jsme si opravdu byli v týmu rovní a nikdo v něm nedělal žádné velké rozdíly,“ líčila třicetiletá chomutovská rodačka.

Z ISL si odnesla emoce, zážitky a zkušenosti, znovu se plaváním bavila. „Tím, že se týmu daří, tak je to něco úplně jiného, než když jsem byla první rok v DC a bojovali jsme o předposlední místo. Ale tady jsme bojovali o vítězství, což je strašný rozdíl,“ poznamenala. Po dramatech ve vyřazovacích bojích si užila oslavy. „Když jsme drželi vítěznou trofej, to jsou úžasné vzpomínky. A ty nervy, které jsme měli, byly taky hustý, celé to bylo super,“ dodala Kubová.