Začátek MS v krátkém bazénu bude i velkým dnem české naděje Seemanové

Program, v němž začíná nejdůležitějším závodem, se Seemanové zamlouvá. „Jsem spokojená, že to tak je. Že se mohu soustředit na to a ostatní starty tam jsou za odměnu,“ pochvalovala si na nedávné tiskové konferenci jedenadvacetiletá plavkyně.

Česká kraulařka se pokusí postoupit do druhého světového finále v sezoně, v olympijském Tokiu skončila šestá. Na rozdíl od jiných vrcholných akcí však bude bojovat o finálovou účast hned v rozplavbě.

Má šestý čas z přihlášených závodnic, mezi nimiž je největší hvězdou stříbrná olympijská medailistka Siobhan Bernadette Haugheyová z Hongkongu. Nechybějí ani silné Evropanky jako bronzová medailistka z ME v dlouhém bazénu v Budapešti Freya Andersonová z Británie a Nizozemka Marrit Steenbergenová, jediná přemožitelka Seemanové z ME v krátkém bazénu.

V pětadvacítce se plavalo o světové medaile naposledy před třemi lety, kdy byla Seemanová osmá na dvoustovce a šestá na stovce.

První závodní den se do akce ve Spojených arabských emirátech dostane devět z deseti českých plavců, kteří jsou v reprezentačním týmu na tomto šampionátu.

Bude mezi nimi poslední česká medailistka Simona Kubová, která v roce 2012 získala bronz na 100 metrů znak na MS v Istanbulu. Stejná disciplína ji čeká ve čtvrtek.

Na šampionát přijela povzbuzená triumfem v International Swimming League s týmem Energy Standard. Představí se také kraulař Jan Micka a znakař Jan Čejka, kteří z různých důvodů chyběli na evropském šampionátu.

Šampionát se měl v Abú Zabí uskutečnit loni, ale pandemie koronaviru si vynutila roční odklad. Ani v novém termínu se šampionát důsledkům koronavirové pandemie nevyhnul. Kvůli nové variantě omikron, jež byla odhalena nejdříve v Jihoafrické republice, nepřicestovalo sedm zemí.

Vzhledem k omezenému cestování nemohla dorazit drtivá většina jihoafrické výpravy včetně prsařské olympijské šampionky Tatjany Schoenmakerové. Z původních 21 potvrdili přihlášku jen dva jihoafričtí plavci - desetinásobný mistr světa v krátkém bazénu Chad Le Clos a Michaela Pulfordová žijící v Austrálii.

Češi na mistrovství světa v krátkém bazénu Na posledním MS v roce 2018 v Číně byla nejlepšími českými umístěními šestá místa Seemanové na stovce a Micky v závodě na 1 500 metrů. Vedle devět let starého bronzu Simony Kubové získalo Česko v historii světových šampionátů už jen dvě medaile, stříbrné kovy Ilony Hlaváčkové a Květoslava Svobody z roku 2002.

Prezident Mezinárodní plavecké federace (FINA) Husajn Musallám ocenil, že navzdory komplikacím dorazilo do Spojených arabských emirátů více než tisíc sportovců ze 183 zemí. Z nich se 937 plavců chystá závodit v krátkém bazénu a další téměř dvě stovky se představí v souběžných závodech v dálkovém plavání, skocích do vody a extrémních skocích do vody.

„Tato nová varianta covidu ovlivnila každého, ale podívejte se kolem sebe, můžete cítit to nadšení. Máme tady šampiony a jsme velmi hrdí, že tady jsou. Jsme pyšní, že je tady 183 zemí a tým uprchlíků. Plně důvěřujeme tomu, že protokoly lékařského týmu FINA mohou ve spolupráci se Spojenými arabskými emiráty vytvořit bezpečné prostředí pro všechny účastníky,“ řekl Kuvajťan na tiskové konferenci.