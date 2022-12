V Calgary mrzne, až praští. Sáblíková se těší na rychlý led

Pětatřicetiletá hvězda dlouhých tratí odletěla do Calgary s výrazným předstihem již koncem listopadu.

„Aklimatizace je pro mě vždycky složitá, letos to bylo okořeněné výraznými minusovými teplotami, takže se nedalo moc chodit ani ven,“ uvedla Sáblíková. Teploty totiž klesly až k minus 30 stupňům Celsia.

Aktuálně se v centru kanadské provincie Alberta lehce oteplilo a teploty přes den dosahují hranice minus 10 stupňů Celsia. „Led podle všeho bude rychlý, co můžu soudit z tréninku. Uvidí se ale až při závodech. Musím říct, že se mi teď technicky jezdí dobře, tak mi to snad vydrží do závodů,“ přála si Sáblíková.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka má zatím na svém kontě na trojce páté a sedmé místo a sedmá je i v průběžném pořadí seriálu. V Calgary bude SP netradičně pokračovat i čtvrtým dílem o týden později a součástí programu bude závod na 5000 metrů. „Těším se na obě tratě. Vždycky to hrozně bolí, ale i proto tenhle sport děláme a tohle k němu patří,“ řekla Sáblíková.

Rodačka z Nového Města na Moravě bojovala při druhém podniku seriálu v Heerenveenu s nemocí, momentálně už je ale fit. „Nic mě netrápí, tak snad budu dobře připravená. Asi pojedu všechny tratě, ale uvidíme den po dni, jak na tom budu fyzicky. My starší už se musíme i šetřit,“ pousmála se Sáblíková.

Společně se Sáblíkovou se v Kanadě představí Zuzana Kuršová a Jakub Kočí. Nikola Zdráhalová má stále problémy se zády a po evropském úvodu SP vynechá i jeho severoamerickou část.