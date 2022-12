Sáblíkovou nezastavil ani poraněný kotník. V závodu na 5000 metrů dojela pátá

Minulý čtvrtek se Sáblíková při pádu řízla bruslí do pravé nohy a svoji účast v kláních na 1500 a 3000 metrů tak musela v Calgary odvolat. Startem na pětikilometrové distanci si nebyla jistá ani den před závodem.

„Finální rozhodnutí udělám až podle aktuálního pocitu, jak moc bude noha oteklá, jestli mě bude bolet, jak stabilní budu na nožích,“ hlásila.

Nakonec nastoupila a zajela pátý nejrychlejší čas.

Původně měla Sáblíková startovat až v divizi B. V průběžném hodnocení dlouhých tratí jí před závodem patřilo až šestnácté místo, ale díky absenci dvojice závodnic z Nizozemska a dvou Číňanek se posunula do první rozjížďky dvanáctičlenné elitní skupiny.

„Jsem strašně ráda, že jsem nejela v béčku, protože tam by byl led v zatáčkách rozježděný. Pro nohu by to bylo rozhodně horší,“ oddechla si v nahrávce pro média.

V Calgary, kde drží rekord dráhy, rozjela závod na 5000 metrů po boku Polky Magdaleny Czyszczońové v dobrém tempu a od začátku se soupeřce vzdalovala.

Česká závodnice jela poklidnou sólovou jízdu. V první polovině závodu držela čas na kolo pod 33 sekund a pod tuto hranici se poprvé nevešla až po 3000 metrech. V ten moment na ni Polka ztrácela přes tři sekundy.

Jenže od této chvíle Sáblíková zpomalovala. Až předposlední kolo stlačila pod 34 vteřin, ale na výraznější finiš už jí síly nestačily.

„Nebojovala jsem jen s časem, ale i s bolestí v zatáčkách. Ani na rovině jsem nevěděla, jak mám nohu položit a kde se odrazit, protože noha ještě není v pohodě,“ přiznala po závodě.

Přesto ji těšil výkon pod sedm minut, cílem projela v čase 6:58,23 a mohla pozorně sledovat počínání rivalek.

„Tento čas by mi měl stačit na kvalifikaci na mistrovství světa a to je přesně důvod, proč jsem dneska šla na start. Kdybych nejela, pětka na mistrovství by byla ztracená,“ uvedla Sáblíková.

Z jejího tempa profitovala i Czyszczońová, která si vylepšila osobní rekord téměř o 5 sekund.

Po třech jízdách se Sáblíková stále vyhřívala na první pozici, jenže na start se teprve chystaly největší favoritky.

A hned ve čtvrté rozjížďce jí o vedení připravily Nizozemky.

Favorizovaná Schoutenová se zpočátku nechávala táhnout krajankou Joy Beuneovou, po odjetí 2600 metrů však převzala iniciativu a její náskok před Sáblíkovou narůstal. Cílem se prohnala v čase 6:48,06.

Sáblíkovou překonala i Beuneová, která finišovala o 24 setin rychleji a skončila celkově čtvrtá.

Schoutenovou na stupních vítězů doplnily Norka Ragne Wiklundová a Kanaďanka Ivanie Blondinová. Další domácí hvězda Isabelle Weidemannová skončila až sedmá.

Sáblíková se díky pátému místu posune v průběžném pořadí seriálu na 12. místo.