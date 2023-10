Ragbisté Nového Zélandu jsou prvními finalisty MS, budou hrát o čtvrtý titul

Hvězdou dnešního utkání byl Will Jordan, který položil tři pětky. Na šampionátu ve Francii jich zaznamenal už osm a je v tomto směru nejlepším hráčem turnaje. Navíc tak vyrovnal rekord šampionátu, o který se dělí se slavnými krajany Jonahem Lomuem, Julianem Saveou a Jihoafričanem Bryanem Habanou. O dvě pětky se postaral Shannon Frizell a po jedné si připsali Jordie Barrett a Aaron Smith.

„Chutná to skvěle. Pro tenhle tým je to neprobádané teritorium. Před čtyřmi lety jsme na semifinálové překážce ztroskotali,“ řekl Barrett s odkazem na porážku s Anglií. „Jsem na mužstvo hrdý, ale ještě nemáme hotovo. Čeká nás těžký zápas bez ohledu na to, s kým budeme hrát. Za ten další týden jsme vděční,“ dodal.

„Přijeli jsme s tím, že chceme do finále a v něm vyhrát. Teď tu šanci máme,“ prohlásil trenér All Blacks Ian Foster. „Jsem ohromně hrdý, jak jsme to dnes zvládli. Užijeme si tuhle chvíli, zítra se probudíme a začneme zase pracovat.“

Argentinci se prosadili jen díky dvěma trestným kopům Emiliana Boffelliho v prvním poločase, po němž prohrávali 6:20. Po přestávce už nebodovali a do finále ani na třetí pokus neprošli. V pátek 27. října se pokusí zopakovat třetí místo z roku 2007.

„Skórovali z každé příležitosti, kterou měli. Je to úžasný tým a dneska byli lepší o parník,“ uvedl argentinský kapitán Julián Montoya. „Nedokázali jsme se přiblížit hře, kterou jsme chtěli předvést. Hodně mě to vzalo. Náš sen o finále je pryč, ale pořád nám tu ještě zbývá nějaká práce,“ řekl.