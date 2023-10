Maličký velitel Smith táhne All Blacks ke čtvrtému světovému titulu

„Před čtyřmi lety jsme v semifinále vypadli a nikdy nezapomenu na pocity, které jsem pak prožíval. Připadal jsem si úplně vykuchaný, jako bych zklamal celou zemi. Ale motivovalo mě to vrátit se na vrchol,“ vyprávěl.

Teď je mu blízko, příští víkend povede Nový Zéland v souboji o titul proti JAR.

Pokud jste pár zápasů All Blacks během šampionátu viděli, museli jste si ho všimnout. Jednak proto, že právě on je už od roku 2016 ústřední postavou ikonické haky.

„A je to obrovská čest. Pro nás Novozélanďany je haka vždycky hodně speciální. Každý týden si řekneme, jestli budeme dělat verzi Ka Mate, nebo Kapa O Pango, a s tím pak do zápasu jdeme,“ líčil.

Pro mistrovství světa ve Francii si připravil novinku – v ruce má při ikonickém bojovném tanci pádlo.

Aaron Smith vede haku ragbistů Nového Zélandu před zápasem s Namibií.

„Světové šampionáty jsou jiné, speciální, proto jsme chtěli i naši haku udělat na tomto mistrovství nevšední,“ líčil hned po prvním zápase, kdy Zéland padl s Francií.

Od té doby ale Smith a spol. neprohráli jediný zápas, naopak.

Každým utkáním rostli, často dominovali. Ve skupině postupně vyškolili Namibii, Itálii i Uruguay. Ve čtvrtfinále poslali domů světové jedničky Iry a v pátek rozdrtili 44:6 bezmocnou Argentinu.

A ano, na všem výše zmíněném má velký podíl právě Smith.

Mlýnová spojka týmu. Hráč s číslem 9 hraje podle mnoha expertů nejlépe v kariéře. To on diktuje tempo hry v útoku, on rozhoduje, kterou stranou zrovna Novozélanďané zaútočí. Jeho bleskurychlá přihrávka je považována za jednu z nejlepších ve světovém ragby. Zároveň je ale velmi silný v defenzivě.

Smith je jednoduše na hřišti úplně všude, musí být.

„Skutečný lídr, energický. Rychlost, s jakou dokáže míč přesunout, jeho rozhodování pod tlakem, kopání… Všechno nesmírně působivé. K tomu organizace defenzivy. Úžasný vůdce,“ rozplývá se expert Guardianu Nick Evans.

Mistrem světa se stal už v juniorech. Od roku 2012 je pak jedničkou Nového Zélandu na pozici mlýnové spojky i mezi dospělými.

Přitom mohl být kadeřníkem, kterým se vyučil, nebo rybářem, protože chytání ryb miluje.

Má za sebou taky solidní skandál. v roce 2017 ho na letišti přistihli při sexu s právničkou na toaletách pro invalidy. I přesto, že měl doma přítelkyni, kterou si o pár let později vzal. Tehdy ho to stálo místo v sestavě, byť jen na jeden zápas.

Finálový duel proti Jihoafrické republice bude i tak jeho rekordním 125. utkáním za All Blacks.

„On je důvod, proč je Nový Zéland tolik nebezpečný. Od začátku šampionátu se přitom mluví hlavně o Francii, Jižní Africe a Irsku. Novozélanďanů si dlouho nikdo nevšímal. Ale pokud šampionát vyhrají, Smith na tom bude mít obrovskou zásluhu,“ říká Evans.

Aaron Smith z Nového Zélandu se raduje ze spoluhráčovi pětky na mistrovství světa v ragby.

V 34 letech je na konci kariéry. Po světovém šampionátu Smith plánuje v reprezentaci skončit, vedení haky předá mladším a odejde hrát do Japonska, kde si ještě na stará ragbyová kolena něco vydělá.

„Předtím mě ale ještě čeká poslední tanec,“ těší se.

Nejdůležitější zápas kariéry.

A celý Nový Zéland na něj bude spoléhat.