Na squashovém turnaji PSA v Brně pokračuje z Čechů jen Mekbib

Mekbib měl jako turnajová sedmička v prvním kole volno a ve druhém měl hrát s Markem Panáčkem, který vyřadil v pěti setech Viktora Byrtuse. Jenže nedávný finalista domácího šampionátu k utkání nenastoupil.

„Asi to vypadá na špatné jídlo. V noci jsem se vůbec nevyspal a nad ránem jsem třikrát zvracel. Nebyl jsem vůbec schopný hrát,“ vysvětlil Panáček v tiskové zprávě.

Mekbib tak zasáhne do turnaje až ve čtvrtfinále, ve kterém vyzve prvního nasazeného Nicolase Müllera. Švýcarský hráč je ve světovém žebříčku na 31. místě.

Prosadit se nepodařilo čerstvě světové padesátce Serme. Se Španělkou Cristinou Gómezovou nezískala ani set. „Zdálo se mi, že jsem dělala trochu moc chyb, nebyla jsem zcela trpělivá. Na to jsem na sebe naštvaná. Jinak jsem dala do toho, co jsem mohla,“ řekla Serme.

Švec ve svém jubilejním stém turnaji na okruhu PSA prohrál s Angličanem Robertem Downerem 1:3. „S výkonem jsem celkem spokojený. Jsem rád, že se mi ve skvělé atmosféře podařilo vyhrát alespoň jeden set,“ prohlásil Švec, který uspěl ve třetí sadě poměrem 11:5.

Už v prvním kole vypadli tři domácí hráči a čtyři squashistky. Finále je na pořadu v pátek, žen od 16:00 a mužů od 17:00. Vstupné do klubu Squash Viktoria Brno je dobrovolné.