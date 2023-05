Bronz pro Slavii. Plzeň znovu po roce vyzve ve futsalovém finále Chrudim

Dramatický průběh série mezi Plzní a Spartou měl jen první duel, ve kterém v závěru domácí Dušan Künstner neproměnil penaltu a o hubené výhře Interobalu rozhodl dvacet čtyři vteřin před koncem zkušený Lukáš Rešetár. Další dva duely už svěřenci Marka Kopeckého ovládli: v Praze vyhráli 5:1 a razítko na postup obstarala kanonáda s výsledkem 9:2.

„Série byla taková, jakou jsme si ji udělali. Opět jsme se v prvním poločase trápili v zakončení, když nám to tam nechtělo spadnout. Naštěstí jsme potom ve druhé půli Spartě ve skóre utekli a zápas už se dohrával,“ ohlédl se za průběhem semifinále reprezentant Michal Holý. Jeho spoluhráč Michal Seidler vstřelil ve druhém zápase svůj 500. soutěžní gól.

Slavia dokázala favorizované Chrudimi vzdorovat jen ve třetím utkání. V prvních dvou duelech inkasovala v úvodu a nedokázala skórovat ani jednou. Prohrála 0:5 a 0:4. Parádní branka Jana Homoly sešívaným zajistila vedení v poločase, po přestávce se prosadili Pett, oba bratři Drozdové a úřadující mistr dotáhl zasloužený postup.

„Vždycky se říká, že třetí krok bývá nejtěžší, a tak to dnes opravdu bylo. Byl to festival neproměněných šancí, natrápili jsme se, ale jsme rádi, že nám to tam nakonec spadlo, jsme ve finále a nemusíme už podruhé do Prahy,“ radoval se po zápase slovenský reprezentant v dresu Chrudimi Martin Doša.

„Na kluky jsem hrdý, letos nám sezona vyšla, semkli jsme se a dotáhli to s velice mladým týmem až na třetí místo. Chrudim je podle mě nejlepší za posledních pět let, my se nemusíme za své výkony proti nim vůbec stydět,“ pochválil omlazenou Slavii kapitán Jan Homola.

První futsalová liga Semifinále play off SK Interobal Plzeň (1.) - Sparta Praha (4.)

Konečný stav série 3:0 Plzeň - Sparta 1:0 (0:0)

Sparta - Plzeň 1:5 (1:1)

Plzeň - Sparta 9:2 (2:0) FK Chrudim (2.) - SK Slavia Praha (3.)

Konečný stav série 3:0 Chrudim - Slavia 5:0 (3:0)

Slavia - Chrudim 0:4 (0:3)

Chrudim - Slavia 3:1 (0:1)