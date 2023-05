„Slavia určitě nepřijede jen na výlet a bude chtít zabojovat, aby se série vrátila ještě jednou k ní do Prahy. Ale my už tam jet nechceme, a proto musíme k tomu třetímu utkání také tak přistoupit. Vypadá to lehce, ale asi by bylo velkou chybou, kdybychom již teď oslavovali postup,“ prohlásil v rozhovoru pro web FK Chrudim hráč Tomáš Koudelka.

Poslat protivníka do kolen co nejdříve a vyvarovat se zbytečných karet — to bude cíl jeho týmu. „Budeme hrát podobně jako v Praze,“ mínil Koudelka.