Natrápili jsme se, ale jsme ve finále, oddechl si chrudimský futsalista Doša

Už minulý pátek v Edenu Slavia dost kousala a teď v úterý na půdě favorizovaného soupeře dokonce po poločase 1:0 vedla, když ji držel fantastický brankář Vondráček.

„Vždycky se říká, že třetí krok bývá nejtěžší, a tak to opravdu bylo. Festival neproměněných šancí, natrápili jsme se. Ale jsme rádi, že nám to tam nakonec spadlo, jsme ve finále a nemusíme už podruhé do Prahy,“ uvedl pro web nejvyšší soutěže Martin Doša, jeden z chrudimských univerzálů.

První branku vsítil v 5. minutě slávista Homola, Východočeši se prosadili až ve 25. zásluhou Petta a obrat v závěru duelu dokonala dvojčata Drozdova. Pro Pražany tak sezona končí ziskem ligového bronzu.

„Na kluky jsem hrdý, semkli jsme se a dotáhli to s velice mladým týmem až do semifinále. Chrudim je podle mne nejlepší za posledních pět let, nemáme se za co stydět,“ řekl Jan Homola, kapitán Slavie.

Chrudimští ve finále stejně jako před rokem vyzvou Plzeň, jež si poradila rovněž 3:0 na zápasy s pražskou Spartou. Sérii o pohár však tentokrát začnou jako hůře postavený celek základní části venku.