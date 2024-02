Seemanová a Horská postoupily na plaveckém MS v Dauhá do semifinále

Třiadvacetiletá Seemanová se po povedeném finále své hlavní disciplíny udržela na pozitivní vlně i na stovce. Bezprostředně po závodě měla ale obavy, jestli nezůstala po obrátce pod hladinou moc dlouho. „Nebyla jsem si jistá, jestli jsem náhodou nepřevlnila. To mě trošku vykolejilo. Ale pak, když jsem viděla, že to je oficiální, tak jsem byla ráda,“ řekla Radiožurnálu Sport.

Čas necelé tři desetiny od českého rekordu ji dopoledne překvapil. „Jela jsem si svůj závod, chtěla jsem jet tu stovku na pocit. Neměla jsem od toho žádná očekávání, jenom jsem chtěla udržet ten svůj záběr ze včera a dát to trošku do stovkového tempa. Chtěla jsem jet určitě pod 55, ale fakt jsem netušila, že by to mohlo být pod 54,“ doplnila. Semifinále ji čeká v 17:11 SEČ.

V podvečerním finálovém bloku nebude chybět ani Horská. Na rozdíl od závodu na 100 metrů prsa, kde skončila čtyřiadvacátá, s přehledem postoupila do semifinálové šestnáctky. Ve své rozplavbě dohmátla druhá za Nizozemkou Tes Schoutenovou, která kralovala ME v krátkém bazénu a na MS v Dauhá získala stříbro na stovce. Výkonem 2:26,71 Horská zaostala zhruba o dvě sekundy za svým českým rekordem. Ženské semifinále prsařské dvoustovky je naplánované na 18:19 SEČ.

Zhruba o půl hodiny dříve budou o finále téže disciplíny plavat muži, ale český prsař Vojtěch Netrh se do semifinále nekvalifikoval. Výkonem 2:13,83 minuty se sice na 45 setin přiblížil svému osobnímu rekordu, ale zařadil se na 18. příčku. Za postupovou šestnáctou pozicí zaostal o více než sekundu.