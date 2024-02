Kraulařka Seemanová poplave na MS druhé finále, prosadila se i na stovce

Třiadvacetiletá Seemanová se přiblížila na osm setin svému českému rekordu ze životní olympijské sezony 2021 a poprvé se na stovce dostala do finále vrcholné globální akce. „Já jsem ani nedoufala, že bych si to finále na stovku zaplavala, takže je to pro mě hodně příjemné překvapení,“ řekla Radiožurnálu Sport.

Ve svém semifinále dohmátla třetí za Nizozemkou Marit Steenbergenovou a Britkou Annou Hopkinovou, ve druhém semifinále se před ni dostaly jen tři závodnice. V pátečním finále chce Seemanová zvolit jinou taktiku než dnes. „Musím první padesátku víc pošetřit nohy, abych měla něco do toho odrazu, do té obrátky. Pak už to pojedu bez dechu a poslední pětadvacítka bude, že tam nechám všechno,“ plánovala.

Má na dohled olympijský limit 53,61 sekundy. „Je to určitě motivace. Je to moje jediná meta, kterou si na to finále nastavím, protože nemám absolutně co ztratit a můžu jenom získat. Určitě chci mířit k těm 53,5,“ dodala Seemanová, která už je od loňska na olympijské hry v Paříži kvalifikovaná na kraulařské dvoustovce.

Titul v mužském závodě na 100 metrů volný způsob získal novopečený světový rekordman Číňan Pchan Čan-le. Za svým výkonem z prvního úseku kraulařské štafety na 4x100 metrů sice o 73 setin zaostal, ale i výkon 47,53 mu stačil na zlato.

Z české výpravy se v dnešním finálovém bloku představí ještě bronzová medailistka z ME v krátkém bazénu Kristýna Horská, která bude bojovat o finále na 200 metrů prsa.