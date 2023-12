Zábojník a Netrh postoupili na ME v krátkém bazénu do semifinále stovky

Zábojník v rozplavbě předvedl své sezonní maximum 58,57 sekundy. Sice zaostal téměř o sekundu za svým dva roky starým českým rekordem, ale na účast v semifinále to stačilo. „Jsem rád za postup. Čas samozřejmě asi není, jaký bych si představoval, ale nejelo se mi to úplně tak lehce, jak jsem čekal. Myslím si, že odpoledne by to mohlo být výrazně lepší,“ řekl Radiožurnálu Sport.

V redukovaném pořadí půjde do semifinále s dvanáctým nejlepším výkonem. „Rád bych to stlačil aspoň pod 58 vteřin a zabojoval o finále, protože si myslím, že to bude na hranici vysokých 57 sekund,“ přemítal plavec, který preferuje dvoustovku. Pod 59 sekund se dostal i jeho reprezentační kolega Netrh, jenž výkonem 58,95 zůstal 27 setin za svým osobním rekordem z říjnového Šamorína.

Zábojník s Netrhem se tak představí v podvečerním finálovém bloku, který začne v 17:00 SEČ. Doplní znakaře Miroslava Knedlu a motýlkáře Daniela Gracíka, které čeká finále.