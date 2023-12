Motýlkář Gracík překonal na ME český rekord na 50 m. Dosáhne na další finále?

Dvojnásobný juniorský vicemistr světa z loňského roku Gracík do Rumunska přijel s osobním rekordem 23,11. V rozplavbě se na 50 metrů motýlek poprvé dostal pod třiadvacet sekund, tuto hranici pokořil výrazně. Ráno nečekal, že by mohl být až tak rychlý.

„Dneska jsem se probudil, přišel jsem na bazén a vůbec nic se mi nechtělo. Na rozplavání to absolutně nešlo, ale jak je vidět, prostě hlava rozhoduje. Takže určitě, co se týče času, spokojenost a těším se do semifinále,“ řekl Radiožurnálu Sport.

Dnešní peripetie považuje Gracík za dobrou zkušenost. „Kolikrát to prostě na cvičišti nejde a potom na bojišti se člověk dostane do úplně jiné formy, do úplně jiného nastavení. Tohle jsou ty chvilky, kdy je potřeba, aby se člověk překonal, a pak se mu to podařilo takhle na závodech, i když se mu třeba nechce,“ přemítal talentovaný český reprezentant.

Prsaři na rozdíl od Gracíka za svými nejlepšími výkony zaostali, ale na postup do další fáze to stačilo. Zábojníka čas 2:07,59 v hodnocení rozplaveb zařadil na desáté místo, Netrh dohmátl za 2:08,46 a postoupil do semifinále ze třinácté příčky.

Zábojník bude mít šanci navázat na poslední ME v krátkém bazénu, před dvěma lety byl v Kazani na dvoustovce sedmý. Rozplavbu měl pod kontrolou.

„Nikam jsem se nehnal, spíš jsem si hlídal místo v rozplavbě, abych postupoval z nějakého jako lepšího místa než někde z krajních drah. Takže čas je samozřejmě takový nic moc. Jel jsem to zadrženě, lehce a moc mě to ani neunavilo,“ řekl. Síly na podvečerní semifinále šetřil i Netrh.

Rozplavby na sto metrů motýlek byly bez Barbory Seemanové, která se nakonec z této doplňkové disciplíny odhlásila. Večer ji čeká finále na 100 metrů volný způsob. V boji o medaile se v pátek v Otopeni od 17:00 SEČ představí ještě další čtyři čeští plavci. Gracík, Zábojník a Netrh poplavou semifinále.