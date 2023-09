Knedla vyhrál znakařskou padesátku a je druhým českým juniorským mistrem světa

Zlínský plavec Knedla přijel do Izraele jako majitel dvou bronzů z loňského světového šampionátu juniorů v Limě a roli favorita potvrdil. V závodu na 50 metrů znak už ve středečním semifinále vylepšil český rekord na 24,64, dnes vyhrál finále v čase 24,80.

„Věřím, že hodně lidí ve mně věřilo a očekávalo to ode mě, což mě vnitřně trošku stresovalo. Ale nějak jsem to zvládl i přesto, že čas nebyl pod hranicí rekordu, tak jsme s trenérem naprosto spokojeni. A po stříbru, kde jsme po semifinálovém času očekávali, že bych mohl vyhrát, mi to zlepšilo náladu,“ řekl v tiskové zprávě svazu Knedla, jenž pozlatil svůj konec v juniorské kategorii.

Nejkratší trať zvládl suverénně. „Byl to náš tajný sen, tajné přání. Pro to jsme sem do Netanje jeli a Míra měl na 50 metrů znak nejlepší čas. A to se mu podařilo naplnit v rozplavbách i v semifinále a hlavně se mu to podařilo potvrdit ve finále. I když tam se mu nepodařilo zlepšit český rekord, ale pořád je to jeho třetí nejlepší čas v životě,“ řekl trenér Zdeněk Kasálek.

Ve finále stejné disciplíny se představil i Jakub Jan Krischke, jenž opět vylepšil svůj osobní rekord a výkonem 25,39 obsadil 7. pozici. Za Knedlou skončili na dalších medailových místech Ukrajinec Oleksandr Želťakov s odstupem 11 setin sekundy, jemuž tak český plavec oplatil porážku z dvojnásobné trati. Třetí byl Ulises Saravia z Argentiny.