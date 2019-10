Triatlonistka Kuříková byla osmá na Světovém poháru v Koreji

V Tchongjongu se závodilo na sprinterských vzdálenostech, čehož vicemistryně Evropy na této distanci Kuříková využila k druhému nejlepšímu výsledku v sezoně. Výše byla v SP pouze v srpnu v Karlových Varech, kde skončila při triumfu Frintové čtvrtá.

„Na startu nás bylo 62, takže ohromně nabitý závod. Ale ve vodě to pak byla velká mela. Spíš boj než plavání,“ uvedla na webu České triatlonové asociace Kuříková, která vstupovala do kopcovité cyklistické části na 34. pozici. „Chytila jsem se Nicoly Spirigové, se kterou jsem pak jela. To je jako chytit se rychlíku, takže jsme se rychle dotáhly dopředu,“ pochvalovala si spolupráci z olympijskou vítězkou z Londýna 2012.

Hned v prvním cyklistickém okruhu se startovní pole spojilo do jedné velké skupiny, v níž obě Češky přijely do druhého depa. „Bylo jasné, že se rozhodne v běhu, což byl sprint na pět kilometrů, tak jsem tam chtěla nechat opravdu všechno. A nakonec to vyšlo na osmé místo, tak jsem moc ráda,“ uvedla sedmadvacetiletá Kuříková, jež si připsala výraznou porci bodů do světového žebříčku a polepšila si v kvalifikaci na olympijské hry do Tokia.

Jablonecká rodačka doběhla po necelé hodině s odstupem 32 sekund za vítěznou Francouzkou Sandrou Dodetovou. Frintová, jež měla před závodem zdravotní potíže, na 32. místě ztratila přes dvě minuty.

Závod mužů vyhrál Američan Matthew McElroy, český reprezentant Jan Čelůstka skončil s odstupem půldruhé minuty na 44. pozici.