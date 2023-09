Z líného dítěte legendou. Triatlon se dá dělat až do smrti, říká Vabroušek

„Ani po sebetěžším závodě jsem si neřekl: Máš to zapotřebí? Už se na to vykašli. Ne, pořád mě to naplňuje,“ popisuje legendární český triatlonista ze Zlína, který také radí lidem, jak správně běhat.

Před nedávnem jste ovládl závod v Nepálu, který je označován za nejtěžší dlouhý triatlon na světě (3,8 kilometru plavání, 150 na kole a 43 běhu) v čase 16 hodin, 51 minut a 19 sekund. Slušný výkon na skoro padesátiletého muže.

Děkuju. (směje se) Jedním z mých snů vždy bylo vylézt na osmitisícovku v Himálaji, ale s ohledem na rodinu a děti je to nereálné. Jde o akci na dva měsíce s nejistým výsledkem kvůli počasí. Tak když jsem objevil triatlon, který se běží s výhledem na Annapurnu nebo Mačapučare, hned mě nadchl. Dvakrát jsem se tam chystal, ale kvůli covidu z toho sešlo. Rok potom jsem kvůli zmatkům na trati ztratil skoro vyhraný závod a byl až třetí. Letos už to vyšlo.