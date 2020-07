Extrémy mě pořád lákají, říká Vabroušek. V nouzovém stavu vytrvalost neztratil

„Jsem celoživotní optimista, tak doufám, že se vše brzy vrátí k lepšímu,“ říká světový rekordman v počtu umístění v nejlepší desítce (80) prestižní světové série Ironman.

Jak moc postihl koronavirus triatlonový sport?

Co se týká možností tréninku, tak zásadně poznamenal jen možnost plavat. Horší to ale bylo, stejně jako u jiných sportů, se závody. Těch bylo zrušeno hodně a hlavně mezinárodní scéna stále čeká na úspěšný restart.

Jak jste se připravoval v době nouzového stavu?

Ze začátku byla venku voda ještě hodně studená i na neopren, a tak mi několik týdnů plavání dost chybělo. Co se týká běhu, bydlím hned vedle lesa, takže jsem se pořád mohl hýbat na čerstvém vzduchu. A cyklistický trénink jsem dávkoval částečně doma na trenažeru včetně virtuálních závodů na aplikaci Rouvy a zčásti opět venku v lese. Posilování jsem přenesl z fitka na vlastní zahradu.

Kolik jste letos absolvoval klasických ironmanů a kolik jste jich musel poté oželet?

Naštěstí jsem v lednu stihl hned dva. Israman v izraelském Ejlatu a Sahara Triathlon v Alžíru. A na začátku března mi vyšel i další krásný závod - Ultraman Izrael (10 km plavání, 424 km kolo, 84 km běhu - pozn. autora) mezi Galilejským jezerem a Ejlatem. Cestou zpět jsem v Bratislavě přistál dva dny před uzavřením hranic a nutností karantény. Odpadl mi pak dubnový Ironman na Mallorce, květnový v Austrálii i domácí šampionát v Otrokovicích. V ohrožení jsou i plánované starty v srpnu v Kazachstánu a hlavně přeložili můj letošní vrchol - extrémní Ironman v Nepálu.

Vždycky jste říkal, že nejlepším tréninkem je závod. Tím, že jich je letos méně, poznamenalo to vaši kondici?

Vytrvalost ani ne. Času i chuti trénovat bylo dost. Výrazně mi chybělo zpočátku jen to plavání. Dostal jsem se párkrát i ke kamarádovi do jeho soukromého bazénu a později už se dalo v neoprenu ven, takže jsem plavecké manko dohnal.

Za rok jste obletěl celý svět. Jak moc vám nyní schází zahraniční starty?

Samozřejmě že chybí. Ale neberu to nijak tragicky. Je jasné, že za stávající situace nelze postavit 3 tisíce triatletů z 50 zemí na jednu startovní čáru. Navíc se při velkých Ironmanech všichni mísíme už den před závodem i den po něm. Budeme si muset počkat.

Dokážou je nahradit české závody, nebo je spíše berete jako náhražku?

Závodit mě stále baví, a tak si aktuálně užívám i domácí starty. A dostalo se i na sprinterské distance, na které nikdy dříve moc nebyl čas. Snad podruhé v životě jsem závodil na oblíbeném sprintu v Morkovicích a dokonce jsem se konečně zapsal mezi držitele tamního krásného putovního poháru.

Jak moc vás mrzelo, že letos poprvé v historii se nekonal váš domácí závod Moraviaman?

To opravdu hodně. Do poslední chvíle jsme se společně s pořadateli snažili o nemožné. Ale měsíc před samotným závodem stále chyběl přesný jízdní řád, za jakých podmínek může proběhnout. A riskovat zrušení na poslední chvíli nebo dokonce v průběhu závodu si nikdo nemohl dovolit. Nakonec se jako náhrada uskutečnil o týden později Ironman v Račicích, kde to uzavřený areál umožňuje. Druhé místo za mým nástupcem Tomášem Řenčem mi potvrdilo, že forma byla na Moraviamana optimální. A statut mistrovství České republiky by nakonec měl získat Slovakman v Piešťanech.

S jakým předstihem nyní plánujete závody?

Zhruba s měsíčním. Cokoli vzdálenějšího je zatím nejisté.

Tušíte alespoň v obrysech, jak bude vypadat příští sezona?

Pokud to mezinárodní epidemická situace dovolí, tak v lednu bych jel na Israman, v únoru bych si zopakoval Sahara Triathlon a v květnu dvojzávod Ironman Austrálie plus Ironman v Nepálu. Po přesunu se tyto dva vrcholy bohužel konají šest dnů po sobě.

Filip Vabroušek (vpravo) jde ve vytrvaleckých stopách svého slavného otce Petra.





Máte před sebou ještě nějakou nesplněnou extrémní vytrvaleckou výzvu?

Aktuálně nejvíce zmíněný závod v Nepálu. Měl se konat počátkem listopadu. Chystal jsem se tam i se synem a chtěli jsme to spojit i s pár treky po závodě. Doufám, že to klapne příští rok. A podobných extrémních Ironmanů přibývá. Vždy se konají na mimořádně zajímavých místech planety. Myslím, že o zábavu na spoustu let dopředu mám postaráno…

V čem je nepálský Ironman speciální?

Vím, že osmitisícovky nikdy zlézat nepůjdu, protože je to časově i finančně příliš náročné. Ale Ironman, při kterém se maraton běží až skoro k základnímu táboru pod Annapurnou, je pro mne mimořádné lákadlo! Plave se v „bráně do Nepálu“ Pokhaře v horském jezeře s teplotou vody kolem 14 stupňů Celsia. Cyklistika na horských silničkách na úbočí Himálají má být hodně technická a se zhruba 6 000 metry převýšení.

Zmínil jste syna Filipa. Už závodí i vaše dcera Věrka. Jste rád, že se obě děti potatili?

Těší mě, že oba pohyb na čerstvém vzduchu baví a sportují rádi. Nikdy jsem je k ničemu nenutil, ale jakmile se sami rozhodli, že chtějí nějaký sport vyzkoušet, měli vždy naši plnou podporu. Jen pokud dítě samo chce, tak to dává smysl a může případně i něčeho dosáhnout.