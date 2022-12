Nymburský puškařem sezony: V závěru jsem se do toho zase položil

„Bylo to moje první finále Světového poháru, hrozně jsem se na něj těšil. Střílelo se mi pěkně, to je hlavní,“ popisoval po triumfu sedmadvacetiletý Petr Nymburský.

Vítěz z Egypta zároveň získal titul nejlepšího světového střelce sezony. Jak se to poslouchá?

To mi asi ještě úplně nedochází. Ale z vítězství mám obrovskou radost. A neberu to jen za sebe, je to třešnička pro celý náš tým.

Co řadíte v sezoně výš? Titul mistra Evropy, nebo zlato z Káhiry?

Výš pravděpodobně zlato z mistrovství Evropy. Bylo to spojené se ziskem účastnického místa na olympiádu, což je nyní pro nás střelce alfa a omega. Ale samozřejmě, svoji váhu má i tenhle úspěch.

Do finále jste se dostal až z osmé příčky. Co se pak změnilo?

I kvalifikace pro mě byla pocitově docela pěkná, neodcházel jsem se skloněnou hlavou. Ale výsledkově to nedopadlo, zaplaťpánbůh jsem nakonec postoupil. Nicméně rozdíl mezi kvalifikací a finále nebyl až tak markantní, jak se zdá. Zase jsem se cítil dobře, ale vyšlo to i bodově.

Se Švýcarem jste se v rozstřelu střídali ve vedení, vy jste si nechal dvě nejlepší rány na konec. Ideální finiš?

Už mi trošku odcházela koncentrace, nedařilo se mi pěkně spouštět a mířit doprostřed. Furt jsem se to snažil srovnat. Pomohlo mi, když jsme si s trenérem vzali oddechový čas. Pak jsem se do toho zase položil a povedlo se mi pár dobrých ran.

Dolehla na vás trochu i tíha toho, že zlato je tak blízko?

V pozadí to někde bylo, ale stále jsem se snažil myslet na to, abych dělal všechno dobře, tak jak jsem naučený. V rámci možností se to dařilo. A na konci ještě líp.