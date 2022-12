Puškař Nymburský přidal k titulu mistra Evropy vítězství ve finále Světového poháru

President’s Cup finále Světového poháru ve sportovní střelbě v Káhiře Muži

Libovolná malorážka 3x40 - finále: Nymburský (ČR) - Lochbihler (Švýc.) 16:14, 3. Pekler (Maď.), ...v kvalifikaci 11. Přívratský (ČR).

Trap - finále: Glasnovič (Chorv.) - Mein (USA) 6:4, 3. Lipták (ČR) a Rašídí (Eg.).

Skeet - finále: Hansen (Dán.) - Lodde (It.) 7:3, 3. Bin Futaís (SAE) a Hancock (USA), ...v kvalifikaci 11. Tomeček (ČR). 17:45 rychlopalná pistole muži. Ženy

Trap - finále: Rossiová (It.) - Cormenierová (Fr.) 5:5, v rozstřelu 5:4, 3. Coelhová de Barrosová (Portug.) a Gálvezová (Šp.).

Skeet - finále: Connorová (USA) - Bartolomeiová (It.) 7:3, 3. Crovettová Chadidová (Chile) a Simontonová (USA), ...v kvalifikaci 10. Šumová (ČR). 14:30 sportovní malorážka 3x40 ženy, 16:15 sportovní pistole ženy.