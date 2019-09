Nizozemky nepustily stolní tenistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy

Český tým po vítězství nad Srbskem věřil, že dokáže proti Nizozemkám uspět, jenže zkušená obranářka Li Jie a také 47. hráčka světového žebříčku Britt Eerlandová byly proti. Li Jie porazila 3:0 Danu Čehovou, pak i Hanu Matelovou, která neuspěla ani proti Eerlandové. Porážku zmírnila Karin Adámková, když zdolala Kim Vermaasovou.

Matelová od Eerlandové utržila nečekaný debakl, v každém setu uhrála jen tři míčky. „Šla jsem do zápasu za stavu 0:1 a věděla, že potřebuji vyhrát. Neřekla bych, že jsem byla nějak nervózní, soupeřka ovšem hrála výborně. Zejména takticky, k ničemu mě nepustila. Cokoliv jsem zahrála, z toho mě poslala. Já jsem šla do forhendu, balony chodily do bekhendu, a naopak. Diktovala hru od začátku až do konce,“ uvedla Matelová.

Mistrovství Evropy ve stolním tenisu družstev v Nantes Ženy - 4. skupina:

Nizozemsko - ČR 3:1

Li Jie - Čechová 3:0 (7, 4, 7)

Eerlandová - Matelová 3:0 (3, 3, 3)

Vermaasová - Adámková 0:3 (-8, -7, -10)

Li Jie - Matelová 3:0 (13, 8, 5)