Stolní tenisté nestačili na hvězdné Němce a na ME skončili

Němci, bronzový celek olympijského turnaje v Riu de Janeiro, nastoupili s hvězdami Timem Bollem, Dimitrijem Ovtcharovem a Franziskou. Rekordman evropských šampionátů Boll nejprve přehrál Pavla Širučka 3:0, Ovtcharovovi pak vzal set Tomáš Polanský. Ve středu Češi podlehli Rusku 1:3.

Širuček sehrál s Bollem nejvyrovnanější druhý set. Vedl už 8:1, ale hvězdný Němec včas zabral. „S Bollem je to hodně těžké. I když člověk hodně vede, těžko dělá další balony. On najednou přestal úplně kazit, hru zpřesnil a já jsem ani nevěděl, jaký mám zahrát servis. Set jsem prohrál a pak už to nešlo,“ řekl Širuček.

Jančařík byl bodu blízko, pátý set s Franziskou ztratil 7:11. „Určitě byl dnes Patrick k poražení. Je to škoda, proti Německu se každý dílčí úspěch počítá,“ litoval. „Skončili jsme ve skupině třetí, celkově vzato, tohle je důsledek předchozích výsledků národního týmu. Před dvěma lety na mistrovství Evropy skončil v poli poražených, museli jsme začínat ve druhé divizi a pak byli mezi nenasazenými týmy při losování. A co si budeme povídat, ten los byl dost brutální,“ dodal Jančařík.

Ve čtvrtek se pokusí vybojovat jediné postupové místo do čtvrtfinále české reprezentantky. V úterý zdolaly Srbsko (3:1) a čeká je favorit čtvrté skupiny Nizozemsko. ME se nově účastní v obou kategoriích jen 24 družstev.

Mistrovství Evropy ve stolním tenisu družstev Nantes Muži - skupina 1

Německo - Česko 3:0

Boll - Širuček 3:0 (7, 9, 5), Ovtcharov - Polanský 3:1 (-10, 8, 8, 13), Franziska - Jančařík 3:2 (6, 7, -9, -9, 7).