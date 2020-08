Krasobruslaři mohou zahájit sezonu na tradiční Nebelhorn Trophy

Nebelhorn Trophy je zatím jediným potvrzeným závodem Challenger Series, což je druhá nejvyšší kategorie po Grand Prix. „Navzdory celosvětově obtížné situaci a různým omezením v každé zemi se DEU jednomyslně rozhodla zorganizovat tento tradiční mezinárodní závod jinak než v předchozích letech, zejména bez diváků. Hlavními důvody bylo nabídnout krasobruslařům možnost mezinárodní soutěže, zachovat náš sport v kalendáři sportovních aktivit a nabídnout krasobruslení médiím a fanouškům,“ uvedla unie v tiskové zprávě.

V tréninkové i závodní hale bude panovat zvláštní režim omezující kontakty závodníků i členů jednotlivých realizačních týmů. Všichni účastníci jsou nabádáni k dodržování rozestupů a mimo vlastního pobytu na ledě budou muset nosit roušky.

Jiný závod kategorie Challenger Series, který byl naplánovaný na začátek října do finského Espoo, už pořadatelé zrušili. Po Nebelhorn Trophy je na této úrovni v kalendáři ještě pět dalších závodů, ale jejich osud závisí na vývoji šíření koronaviru. Elitní Grand Prix by se měla vzhledem k okolnostem uskutečnit ve formátu regionálních závodů. Její první díl by mělo od 23. října hostit Las Vegas.