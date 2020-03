Krasobruslařský svaz sčítá po zrušení MS v Montrealu škody

Šlo například o tým Harmonia, který se ještě v polovině března zúčastnil juniorského mistrovství světa v synchronizovaném bruslení ve Velké Británii.



Zrušení MS v Montrealu, které mělo být od 18. do 22. března, pořadatelé oznámili pět dnů před začátkem oficiálních tréninků. Svazoví funkcionáři se snažili minimalizovat ztráty. „Zatím jsme se v podstatě pokusili jen zrušit všechny letenky a zachránit maximum financí. Automaticky byl zrušen hotel, rušili jsme pojištění. Další kroky s pořadateli budeme řešit postupně,“ uvedl na svazovém facebooku generální sekretář svazu Karel Oubrecht, který má organizaci výjezdů na starosti.



Finanční ztráty je zatím obtížné odhadovat. Například aerolinky sice slíbily, že budou vracet peníze na za letenky, ale odečítají si poplatky, které tvoří většinu ceny. „Jeden konkrétní příklad fanouška, který se chystal na MS v Montrealu: měl zakoupené letenky do Montrealu za cca 700 dolarů. Letecká společnost mu napsala, že mu samozřejmě uhradí cenu letenky při této mimořádné situaci. S radostí tedy otevřel on-line bankovnictví, aby na účtu po odečtení všech ‚poplatků‘ našel vratku 6,73 dolaru,“ vyprávěl Oubrecht.

Komplikované je rovněž jednání s pořadateli MS v synchronizovaném bruslení, které mělo být na začátku dubna v Lake Placid a rovněž se v plánovaném termínu neuskuteční. „Třeba hotel v USA se tváří, že tým přeci může přijet,“ podivoval se Oubrecht nad postojem ubytovatele vzhledem k zákazu letů z Evropské unie do USA.

Celkové náklady na účast na jedné vrcholné akci se u krasobruslařů pohybují od 100.000 po půl milionu korun. U skupin jsou od 400 do 750 tisíc, ale tam svaz není schopen hradit vše. „Například náklady za rok 2019 byly pro Český krasobruslařský svaz (ČKS) asi 750.000 Kč u krasobruslení a dalších 1,15 milionu korun pro týmy synchronizovaného bruslení (MS SB a MSJ SB). Podotýkám, že státní dotace na reprezentaci pro ČKS byla 3,77 milionu korun,“ přiblížil Oubrecht.

Juniorský tým v synchronizovaném bruslení vrcholnou akci absolvoval a skončil jedenáctý, ale i situace v britském Nottinghamu byla obtížná. „Na místě to bylo hodně dramatické: úprk některých činovníků a rychlé shánění náhradníků z řad přítomných akreditovaných členů výprav, problémy některých týmů (dva americké a italský nakonec ani nefigurují v konečném pořadí, protože se vlastních soutěží nezúčastnili),“ popisoval Oubrecht.

Logistickým oříškem byl návrat sportovců, doprovodu a rozhodčí domů, protože se postupně uzavíraly české hranice. „Řešili jsme situaci sportovkyň, které nejsou českými občankami a ‚hostují‘ z jiných federací ISU. Přesto, že tu dlouhodobě žijí, bylo třeba ověřit, jestli mají správné papíry na správné pobyty, aby se dostaly z ruzyňského letiště domů. Tým odletěl jen proto, že jich bylo přes 20 a letecká společnost se tedy na poslední chvíli rozhodla, že let vypraví,“ uvedl Oubrecht.

Taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi se s trenérem Matteou Zannim připravuje v Itálii, odkud před rozšířením koronaviru do jejich regionu prchli do dějiště MS juniorů v Tallinnu. Odtud měli letět na MS do Montrealu, ale nakonec zamířili domů.

„Natálie s Filipem samozřejmě preferovali let na vídeňské letiště, kam to mají z Brna blíže než do Prahy, ale podařilo se mi je přesvědčit, ať letí raději do Prahy. Jak prozíravé to bylo řešení, se ukázalo v následujících hodinách, kdy se hraniční smyčka kolem ČR absolutně zavřela,“ oddechl si Oubrecht.

V USA jsou nyní Michal Březina, který zde trvale žije, a Matyáš Bělohradský, jenž přijel na kemp do tréninkové skupiny Březinova kouče Rafaela Arutjunjana. „Oba se měli vracet na velké předsezonní soustředění v Ostravě ve druhé půlce dubna. S tím ale budeme chytřejší dle vývoje a hlavně šíření nebo utlumení nákazy,“ dodal Oubrecht.