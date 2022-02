Na fotbal či hokej se vrátí fanoušci, mohou zaplnit polovinu kapacity tribun

Až fotbalisté Slavie v neděli 20. února nastoupí proti Bohemians, v hledišti stadionu v Edenu už může být 9650 fanoušků, dosud tam mohla jen tisícovka.

„Na nejbližší domácí zápas s Bohemians již se všemi permanentkáři na stadionu,“ zajásal slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Na nejblizsi domaci zapas s Bohemians dne 20. unora 2022 jiz se vsemi permanentkari na stadionu https://t.co/l23BRlFbxI oblíbit odpovědět

Na Spartu, na další velký český stadion, bude moci přijít 9444 diváků, což je polovina Letné včetně VIP míst. Do Ostravy, kde hraje svá domácí utkání Baník, pak 7561 diváků.

V největší hokejové hale v zemi, kde hraje Sparta, bude po rozvolnění moci sedět 9000 diváků. To je padesát procent kapacity O2 arény.

Rozvolnění platí v případě sedících diváků. Kde mají sektory na stání jako například na Bohemians, tak počet jejich míst se musí odečíst od celkové kapacity. A do hlediště pak pustit polovinu.

Dosud mohlo na tribuny pouze tisíc diváků, kapacitu vládní opatření nezohledňovalo. Tisíc lidí tak mohlo přijít na velký stadion do Edenu stejně tak například do Zlína či do Mladé Boleslavi, kam se vejde přibližně pět tisíc lidí.

Vedení fotbalové ligy před startem jarní části sezony poslalo na vládu žádost a vysvětlení, aby státní orgány počet lidí na hromadných akcích přehodnotily.

Boj sportovních klubů za návrat diváků komplikoval fakt, že na rozdíl od minulé doby během pandemie nelze fotbalu či hokeji udělit výjimku.

Když vláda loni v listopadu počet lidí na hromadných akcích omezovala, řešila to komplexně včetně divadel či koncertů. A pokud by zvýšila počet diváků na tribunách, musela by řešit právě i kulturní či další akce, konající se ve vnitřních prostorech, zároveň.

K omezení počtu diváků došlo loni v závěru listopadu.

Do té doby si fanoušci po delší době alespoň pár týdnů užívali. Od srpna 2021 mohli stadiony zaplnit do plné kapacity s podmínkou, že nad sedm tisíc diváků muselo mít dokončené očkování či potvrzení o prodělané nemoci.

V polovině listopadu se restrikce měnily, do hlediště mohli jen očkovaní fanoušci nebo ti, kteří se prokázali certifikátem o prodělání nemoci covid-19 ne starším než 180 dnů, což by fotbalu nevadilo. Vždyť například Sparta či Slavia propagovaly očkování, a na svých stadionech dokonce zavedly očkovací centra pro třetí posilující dávku.

Následně od 26. listopadu mohla do hlediště jen tisícovka.

Teď dochází k zásadním změnám.

Vláda od toho týdne ruší prokázaní bezinfekčnosti a od 19. února umožní, aby se zaplnilo padesát procent kapacity.