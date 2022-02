Naděje pro sport. Vláda projedná návrh, který by v březnu umožnil plné tribuny

Sportovní stadiony možná brzy zaplní výrazně více diváků, než je nyní povolená tisícovka. Národní sportovní agentura (NSA) podle informací ČTK ve čtvrtek vyjednala se zástupci ministerstva zdravotnictví a Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP) návrh, že by od 18. února bylo možné zaplnit sedícími fanoušky polovinu kapacity a 1. března by se limity zrušily úplně. Toto rozvolnění by měla brzy projednávat vláda.