Softbalisté rozehrají MS v Praze s obhájci titulu Novozélanďany

Středeční losování rozhodlo, že Češi mají dále ve skupině A za soupeře Japonsko, Argentinu, Mexiku, Botswanu, Filipíny a Kubu. Skupinu B tvoří Kanada, Austrálie, USA, Venezuela, Dánsko, Jihoafrická republika, Nizozemsko a Singapur.

„Vyzvat hned v úvodu úřadující mistry je nejlepší možný start do turnaje. Pokusíme se to před domácím publikem zvládnout a nejlépe vyhrát,“ řekl vnější polař reprezentace Michal Kolůch v tiskové zprávě k boji se sedminásobnými šampiony.

Z každé skupiny postoupí do play off nejlepší čtveřice, s Novým Zélandem jsou favority skupiny Japonci a Argentinci. Češi by měli bojovat o čtvrté místo s Botswanou a Mexikem. „Od Filipín a Kuby nevíme přesně, co čekat,“ uvedl Kolůch.

Ač jsou Češi desetinásobnými mistry Evropy, na MS naposledy postoupili ze skupiny do play off v roce 2015. Nejlepší výsledek zaznamenali už před 19 lety, kdy obsadili na MS v Jihoafrické republice šesté místo.