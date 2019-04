Odvážný projekt. Ale zahraniční hráči ligu oživí, věří Kadečka

Opravdu je příchod šesti nadhazovačů z Austrálie, Argentiny a Kanady správnou volbou?

Já sice nejsem přítelem nějakého centrálního kroku, jsem pro to, aby týmy posilovaly, o koho chtějí, ale zahraniční hráči opravdu ligu oživí. Je to relativně odvážný projekt. Hráče sháněla asociace, poté se nějakým způsobem přerozdělovali. Díky mým kontaktům (Kadečka v minulosti hrál softball v Belgii, na Novém Zélandu a v USA - pozn. red.) chtěla reprezentace i po mně, jestli bych sem nemohl někoho dotáhnout. Ale není to jednoduché.

Jak to?

Ti kluci sem přijeli na čtvrt roku a budou zde hlavně pro potřeby reprezentace. Jsou zde, aby házeli ligu a když se nehraje, jezdili na reprezentační soustředění a házeli na pálkaře národního týmu.

Hlavní otázka však zní, co s nimi bude po červnovém mistrovství světa?

Všechny týmy měly a mají své vlastní nadhazovače. Neznamená to, že když ti hráči odejdou, zbude po nich díra a nebude mít kdo házet. Myšlenka asociace byla, aby se všechny týmy ještě více posílily na nadhozu a tím se soutěž zkvalitnila. Co bude dál, to je věcí každého týmu. Mají prostor se s klukama dohodnout, aby zůstali déle. Jenže většina z nich je ze druhého konce světa. A už to, že jsou tu čtvrt roku, není snadné. Prodloužit je někdy do půlky října, aby zvládli ještě i celé play off, se podle mě většině týmů nepovede. I vzhledem k vízové povinnosti.

Australského nadhazovače má také Havlíčkův Brod. Jak se s jeho případným návratem domů vyrovnáte vy?

My na nadhozu problém nemáme. Michal Holobrádek je nejen nejlepší nadhazovač v Česku, je prakticky nejlepší v celé Evropě. Dokud je připraven hrát, je naší jasnou jedničkou. I kdyby naše nadhazovací posila (Harrison Pudner - pozn. red.), kterou jsme dostali přidělenou, zůstala do play off, stejně by Michalovi akorát kryla záda. Takže pro nás se nic nezmění.

Harrison Pudner ale není jedinou novou tváří ve vašem týmu. Hlavním trenérem se stal Darrin Lee Hebditch, který je shodou okolností také Australan. Jak ho vnímáte?

Je to špičkový odborník. Opravdu velká posila pro celý klub. Jsme rádi, že ho tu máme. Za svoji kariéru jsem potkal málo takhle velkých odborníků.

Prý je specialistou právě na nadhoz, vychoval hvězdného Adama Folkarda. Takže pro Michala Holobrádka dobrá akvizice.

Samozřejmě. Všichni hráči se učí, v jakémkoli věku. Ať jim je deset, nebo pětatřicet. Stále se najdou nějaké detaily, které se dají opravit a zase se posunout dál. Takže my jsme rádi, že naše žáky nebo muže, posouvá dál. I Michal určitě stále nějaké rezervy má. A takový odborník, jako je Darin, mu může pomoct posunout se o kus dál. Ale pozor, on není odborník jen na nadhoz. Je špičkový také na obranu a perfektně pracuje i na naší pálce. Tak doufám, že se to v budoucnu projeví na naší hře.

Zatím máte za sebou první hrací víkend a ze čtyř domácích zápasů s Mostem a Chomutovem máte na svém kontě tři vítězství. Jste s tím spokojeni?

Asi jo, 3:1 je dobrý výsledek. Na to, že máme v kádru strašně moc nových, mladých kluků. Je to asi ještě víc, než jsme čekali.

Jak vůbec vnímáte letošní extraligový ročník. V základní části se prakticky nehraje o nic: všech osm týmů postoupí do play off, zároveň kvůli chystanému rozšíření nejvyšší soutěže na deset mužstev se nikdo nemusí bát ani sestupu...

Na jednu stranu si můžeme říkat, že to bude celou základní část sranda. Je pravda, že nehrozí to, že do play off nepostoupíte. Takže trenéři dostali určitý prostor zkoušet mladší hráče nebo různé herní varianty. Na druhou stranu: už když jsem viděl první zápasy a nasazení v nich - jak naše, tak soupeřů - ukázalo se, že kdykoliv hráč vleze na hřiště, chce vyhrát. Samozřejmě, play off má ještě o něco větší intenzitu a nasazení.

A co starší hráči? Nebudou postrádat motivaci bojovat v základní části jen „o umístění“?

Přesto, že do play off postupují všichni, první tři týmy si budou moct vybrat soupeře pro čtvrtfinále - v pořadí, jak se umístily v dlouhodobé části. A následně vítěz základní části si vybírá soupeře pro semifinále. Takže jsou ve hře určité bonusy. Každému se hodí vybrat si soupeře, který mu vyhovuje. V tomto případě je postaráno o motivaci pro všechny.