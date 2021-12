Startuje MS v šipkách. Favoritem je obhájce Price, české barvy hájí Benecký

K největším Priceovým soupeřům v boji o prémii půl milionu liber (14,7 milionu korun) a 25 kilogramů těžkou trofej Sida Waddella jsou tradiční jména. Patří mez ně především Skot Peter Wright, Michael van Gerwen z Nizozemska a letos ve formě hrající Jonny Clayton z Walesu. „Nikoho se nebojím. Pokusím se hrát nejlepší šipky, a když to dokážu, vyhraju 95 procent zápasů,“ řekl Price.

Benecký si vybojoval účast na MS ve východoevropské kvalifikaci v Budapešti, v které v rozhodujícím duelu porazil krajana Karla Sedláčka. „Určitě bych chtěl přelézt první kolo, a hlavně si to užít,“ řekl Benecký serveru TN.cz. V prvním kole se utká s Angličanem Ryanem Joycem, s kterým loni ve stejné fázi prohrál Sedláček, když šestkrát nedokázal duel ukončit.

Do haly může každý den tisícovka fanoušků. První a druhé kolo se odehraje od 15. do 23. prosince a po vánočních svátcích budou od 27. do 30. prosince na pořadu třetí a čtvrté kolo. Čtvrtfinále až finále se uskuteční tradičně od 1. do 3. ledna.