Wright, Price, Van Gerwen, Smith v Praze. Světová esa v šipkách zabojují o miliony

Tolik světových celebrit šipkařského sportu najednou ještě v Česku nikdy nesoutěžilo.

Úřadující mistr světa a jednička žebříčku Peter Wright. Extravagantní a všude ve světě nesmírně populární šipkař.

Loňský světový šampion a světová dvojka Gerwyn Price.

Trojnásobný mistr světa a současná trojka Michael van Gerwen, který byl první na žebříčku v letech 2014 až 2021.

A s nimi Jonny Clayton, vedoucí muž průběžného pořadí Premier League a šipkař s možná nejlepší současnou formou. Také poražený finalista světového šampionátu Michael Smith či Joe Cullen, vítěz letošního Masters a zatím pátý v Premier League.

„Mám obrovskou radost, že k nám přijede kompletní světová špička a ukáže naživo českým příznivcům šipkový sport v jeho vrcholné podobě. Zatím jsme pro šipkové hvězdy stále nová destinace, ale jsem si jistý, že si hráči zamilují české fanoušky a budou se k nám moc rádi vracet. Ti, kteří na Královce už hráli, jako van Gerwen nebo Wright, si pražskou atmosféru velmi pochvalovali,“ říká promotér turnaje Pavel Korda.

Vstupenky Vstupenky lze ještě zakoupit na stránkách pdc.tv. K dispozici jsou na odpolední, nebo večerní program a také celodenní vstupenky. Ceny se pohybují od 400 do 1500 korun.

Do bojů o více než čtyřmilionovou dotaci turnaj se zapojí i nejlepší Češi. Adam Gawlas je v současnosti jediným držitelem profesionální karty PDC, což ho opravňuje k účasti na prestižních kláních. Jistou účast má i česká hvězda Karel Sedláček, první český šipkařský profesionál. Další dva domácí zástupci vzejdou z kvalifikace.

Vítěz získá prémii přibližně tři čtvrtě milion korun. „Šipkařský sport podporujeme na profesionální i amatérské úrovni a jsme hrdí, že se můžeme podílet i na pořádání nejlépe obsazeného turnaje, který se u nás kdy konal,“ říká Oliver Jáchymovský, senior brand manager Gambrinusu.

Gambrinus Czech Darts Open se hraje od pátku 13. května do neděle 15. května ve sportovní hale Královka na Letné vedle fotbalového stadionu Sparty.

Vstupenky lze ještě zakoupit na stránkách pdc.tv. K dispozici jsou na odpolední, nebo večerní program a také celodenní vstupenky. Ceny se pohybují od 400 do 1500 korun.

Gambrinus Czech Darts Open 2022 se hraje vyřazovacím systémem. Šestnáct nasazených hráčů má zajištěnu účast v hlavní soutěži na základě postavení v žebříčku Pro Tour Order of Merit.

Doplní je dvaatřicet hráčů z kvalifikace. Kvalifikanti se mezi sebou utkají v prvním kole, nasazená šestnáctka začíná až ve druhém kole.

Na klání profesionálů plynule naváže příští týden 21. května finále největšího českého amatérského turnaje Gambrinus Cup ve Fóru Karlín.

„Chceme šipky zpopularizovat mezi širokou veřejností, aby Gambrinus a šipky bavily lidi v hospodách po celé České republice. Do této zábavy vtahujeme především ty, kteří šipky ještě nezkusili – proto je Gambrinus Cup pouze pro amatéry. Z téměř tisíce týmů do velkého finále postoupilo 100 nejlepších, ti si to rozdají o čtvrt milionu korun,“ říká Jan Odložil, zástupce Gambrinusu.