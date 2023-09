Historická prohra Nového Zélandu, na úvod šampionátu nestačil na Francii

Není to úplně překvapení. Francie potvrdila, že je na domácí šampionát výborně připravena, naopak jeden z nejproslulejších reprezentačních týmů planety napříč všemi sporty v pohodě není.

Ragbyové MS 2023 program a výsledky

Kdo sledoval zápasy Nového Zélandu za poslední dva roky, potvrdil si, že týmu chybí osobnosti, lídři, kvalitní roj, někdy disciplína. Kolik technických chyb jeho hráči udělali.

„Byl to jen první zápas. Měl všechno, co jsme očekávali,“ řekl novozélandský kouč Ian Foster. „Dali jsme dvě pětky, soupeři jsme zasadili pár ran, ale bylo to málo. Pro nás se toho moc nemění, základem je postup ze skupiny.“

I když All Blacks skórovali v úvodech obou poločasů a vedli, proti Franci většinou byli horším týmem. Především v druhém poločase domácí soupeře úplně eliminovali a přehráli.

Válečný tanec Haka, verze Kapa O Pango, kterým si novozélandští ragbisté před zahajovacím duelem MS proti Francii dodávají odvahu.

Nový Zéland krátce před výkopem přišel kvůli zranění o kapitána Sama Canea, ale do samotného duelu vstoupil ideálně, protože už po 93 sekundách položil první pětku Mark Telea.

„Nechali jsme je snadno skórovat, ztratili zraněného Marchanda. Byl to nejhorší možný start,“ lamentoval francouzský kouč Fabien Galthie.

Francouzi ale do přestávky otočili na 9:8 díky kopům zadáka Thomase Ramose. A i když v úvodu druhé části opět Telea poslal trojnásobné mistry světa do vedení 13:9, domácí hnaní osmdesátitisícovým kotlem skóre obrátili.

O 17 bodů vítězů se postaral Thomas Ramos, jenž proměnil pět trestných kopů a jednu konverzi po položené pětce.

„Ze začátku jsme byli trochu nervózní, ale dokázali jsme oklepat,“ řekl křídelník Damien Penaud, autor pětky, který znamenala obrat na 14:13. „Je to pozitivní výsledek, ale zůstáváme na zemi.“

Oba soupeři jsou velkými favority skupiny A, v níž jsou vedle nich ještě Itálie, Uruguay a Namibie. Do čtvrtfinále postoupí nejlepší dva týmy skupiny. Turnaj, který je z organizačního hlediska předzvěstí pařížské olympiády 2024, potrvá do 28. října.