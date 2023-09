Nažhavení Francouzi, skromní All Blacks. Fascinující podívaná se šiškou začíná

Sedm týdnů, dvacet zemí, osmačtyřicet zápasů, devět pořadatelských měst, dva a půl milionu fanoušků v hledištích stadionů a stovky milionů diváků u televize.

Ragbyový šampionát je celosvětově oslavovaná sportovní událost, která se koná jednou za čtyři roky a která fascinuje publikum i v neragbyových zemích jako Česko.

Přenosy z Paříže, Lille, Lyonu, Toulouse, Nice či Marseille do tuzemských domácností zprostředkuje Česká televize, která odvysílá všechna utkání na kanále ČT Sport, případně ČT Sport plus.

„Vysíláme páté mistrovství světa a letos, co se týče zájmu, máme největší očekávání, protože se hraje pro diváky ve výhodných časech,“ poznamenal televizní komentátor David Kozohorský.

Hned první den turnaje se představí dva z největších favoritů na zlato. Když francouzský deník L´Equipe udělal anketu mezi osobnostmi a bývalými reprezentanty, většina z nich se shodla. „Letos to konečně vyjde.“ Taky kdy jindy. Zatím byla Francie třikrát ve finále (1987, 1999, 2011).

Antoine Dupont, považovaný za nejlepšího ragbistu současnosti, má nelehký úkol: přivést Francii na domácím mistrovství světa k titulu.

Je doma, to za prvé. A také v poslední době dokázala zdolat všechny giganty, což jí dodalo obří sebevědomí.

„Ale pod žádným tlakem nejsme. Spíš je to pro nás velká výzva a my jsme na ni dobře připraveni,“ ujistil rojník Thibaud Flament, hráč základní sestavy proti Novému Zélandu.

„Francie se nikdy nezdála tak silná jako letos,“ oznamuje britský server BBC.

Nový Zéland v ragby znamená něco jako Brazílie ve fotbale. Tvrdí, agresivní romantici v černých dresech, kteří to se šiškou umí jako nikdo jiný. Jenže už nejsou „někde jinde“, experti dlouhodobě upozorňují na jejich slabší generaci, absenci kvalitních spojek i nedostatečnou disciplínu v klíčových momentech.

Francouzi mají v kádru víc světových hvězd a především nejlepšího současného ragbistu planety Antoina Duponta. „Máme nesmírnou touhu konečně vyhrát. Čtyři roky jsme lidem dávali naději, že by to vyjít mohlo, což přinese i určitý tlak a očekávání. Ale ten tlak bude menší než naše motivace a ambice,“ prohlásil Dupont na tiskovce po středečním zveřejnění základní sestavy.

MS v ragby 2023 Zahajovací zápas: 8. září Francie - Nový Zéland (Paříž, St. Denis) Finále: 28. října (Paříž, St. Denis) Celkem se odehraje 48 zápasů. Skupina A: Nový Zéland, Francie, Itálie, Uruguay, Namibie Skupina B: Jižní Afrika, Irsko, Skotsko, Tonga, Rumunsko Skupina C: Wales, Austrálie, Fidži, Gruzie, Portugalsko Skupina D: Anglie, Argentina, Japonsko, Samoa, Chile Do čtvrtfinále postoupí nejlepší dva týmy z každé skupiny. Obhájcem titulu je Jižní Afrika. Stadiony

Hraje se na fotbalových stadionech. Paříž, St. Denis - kapacita 80 023 diváků Marseille - 67 847 Lyon - 58 883 Lille - 50 096 Bordeaux - 42 115 St. Etienne - 41 965 Nice - 35 893 Nantes - 35 520 Toulouse - 33 150

Ale ani Francii nebo All Blacks se nevěří tolik jako obhájcům titulu z Jižní Afriky. Zvlášť když před dvěma týdny v Londýně před 80 tisíci fanoušky v generálce na závěrečný turnaj smetli Nový Zéland 35:7, přičemž po hodině hry bylo skóre 35:0. Zéland utrpěl nejpotupnější porážku v historii.

„Nepoznamená je to, jsou odolní,“ tvrdí ve své predikci anglický server BBC.

„S mistrovstvím světa nelze nic srovnávat. Naším prvním cílem je postup do čtvrtfinále. Abychom ho splnili, musíme hrát dobře už ve skupině. Ta pro nás začíná soubojem jedním z velkých favoritů,“ prohlásil novozélandský kouč Ian Foster.

Jižní Afrika i Nový Zéland mají tři tituly a jsou nejúspěšnějšími zeměmi historie mistrovství světa, které se hraje od roku 1991 každé čtyři roky. Další z adeptů na zlato Irsko bylo nejdál ve čtvrtfinále. Přitom Irové jsou první ve světovém žebříčku, za poslední dva roky prohráli jen dva zápasy z devatenácti, letos znají jen vítězství.

Ale když dorazí na mistrovství světa, formu obvykle potvrdit nedokážou. Možná i proto, že ve srovnání s ostatními mají užší kádr a v dlouhodobém turnaji hůř dokážou nahradit opory, které jim z různých důvodů vypadnou. Z prvního místa šli do šampionátu i před čtyřmi lety v Japonsku.

Ironií je, že Francie a Nový Zéland, předpokládaní postupující ze skupiny A, v prvním kole play off mohou narazit na Jižní Afriku a Irsko, které los poslal do skupiny B. Do semifinále tak projdou jen dva z nich. Pozor ještě na Skotsko, které je v béčku s obhájci a světovou jedničkou. Může překvapit.

„Celá naše příprava směřuje na první zápas proti Skotsku. Myslím si, že rozdíly mezi mužstvy nejsou velké. Očekávám nejvyrovnanější mistrovství v historii,“ řekl Jacques Nienaber, trenér Jihoafričanů.

Základ týmu tvoří mistři světa z roku 2019. A podle expertů je současný kádr ještě silnější a lepší. „Ano, jsme obhájci, tu roli musíme přijmout. Ale klíčové je, abychom v každém utkání byli stoprocentní. Pokud by nám chyběla jedno dvě procenta, nejlepší protivníci toho využijí,“ varoval Nienaber.

Jisti si můžete být jedním: pokud Jihoafričané budou v plné síle, předvedou fanouškům největší zábavu.

Turnaje se účastní dvacet reprezentačních mužstev, hraje se ve čtyřech skupinách po pěti a do vyřazovací části postoupí nejlepší dva z každé skupiny.

Wales i dvojnásobní mistři světa Australané budou ve skupině C odrážet nápor Fidži, které si na oba giganty věří. Zatímco Fidžané mají formu i výsledky, Velšané i Australané prožívají nepovedené období. „Pět porážek za sebou vyvolává určité pochybnosti, ale nikdy v kolektivních sportech nepodceňujte Austrálii,“ upozorňuje BBC.

Anglie bez kapitána

Optimismus neprovází ani Anglii, poslední finalista v letošním roce porazil jen Wales a Itálii, jinak zapsal šest porážek. Tu poslední před dvěma týdny doma s Fidži.

„Kluci mají pocit, že je veřejnost odepsala příliš brzy,“ prohlásil někdejší reprezentant a současný trenér Steve Borthwick. „Prošli jsme si docela turbulentním obdobím, ale cítím, že nás to posílilo.“

Anglie začne proti Argentině. Když mistrovství světa pořádala naposled Francie, Argentinci v roce 2007 senzačně získali bronz. O osm let později hráli semifinále. Jejich soupeři ve skupině D Japonsko i Samoa si však troufají. Zvlášť když Anglii v úvodním duelu a pak i proti Japonsku bude chybět kapitán Owen Farrell, přísně potrestaný za vyloučení v přípravě. Šlo o nebezpečnou skládku.

„Udělal jsem chybu, stalo se to ve zlomku vteřiny. Nevymlouvám se, nebrečím, verdikt respektuju a pojďme dál,“ řekl Farrell. „Mužstvu hodně věřím a nemůžu se dočkat, až budu zase jeho součástí.“

I když je turnaj ve Francii megalomanskou akcí, nedá se srovnat s mistrovstvím světa ve fotbale. Jen pro představu: Argentinci za titul na loňském šampionátu v Kataru obdrželi od mezinárodní fotbalové federace prémii v přepočtu asi 900 milionů korun. Ragbyový mistr světa dostane šestkrát méně. I tak bude odměna pro vítěze nejštědřejší v historii. Ze vstupného bude zisk asi 500 milionů eur. Návštěvníci, z nichž má být šedesát procent z Velké Británie, přinesou francouzské ekonomice přes miliardu eur.