Češi míří na ME flag fotbalu. NFL pomáhá na olympiádu v Los Angeles

V pátek v irském Limericku vstoupí české týmy mužů a žen do skupinové fáze Mistrovství Evropy. V ženské kategorii se představí 13 týmů a Češky budou v sedmičlenné skupině bojovat o čtyři postupová místa do čtvrtfinále.

Ženy se naposled zúčastnily mistrovství světa v Izraeli v roce 2021, na kterém skončily jedenácté.

V mužích se představí celkem 20 týmů a tým pod vedením hlavního trenéra Bohuslava Roma bude usilovat o dvě postupová místa do čtvrtfinále v pětičlenné skupině. Muži se na mezinárodní scénu vrací po delší pauze, když naposled odehráli mistrovství Evropy v roce 2017 a umístili se na sedmém místě.

V sestavě mužského týmu bude také trojice hráčů, která v roce 2021 získala stříbrné medaile na Mistrovství Evropy do 17 let, a to Matyáš Bílý, Jakub Čermák a Albert Vonka.

Skupinové zápasy obou kategorií jsou na programu v pátek a v sobotu. V neděli se pak hrají zápasy o konečné pořadí.

Hvězdy NFL podporují flag fotbal

Turnaje v americkém fotbale jsou vzhledem k povaze sportu problematické, protože i ve slavné NFL v zámoří odehraje tým jeden zápas za týden. I z tohoto důvodu tlačí zástupci NFL především flag fotbal jako sport pro masivní rozvoj po celém světě. K rozvoji mají pomoc ambasadoři flag fotbalu, mezi které patří i zvučná jména NFL a vítězové Super Bowlu jako Drew Brees, Russell Wilson nebo Eli Manning.

NFL šla s propagací flag fotbalu tak daleko, že tradiční utkání hvězd, tzv. Pro Bowl, se místo klasické formy hrál v loňské sezoně právě ve formě flag fotbalu. Kromě podpory flag fotbalu to byla také reakce na dlouhodobou kritiku utkání hvězd, během kterého hráči nechtěli hrát v plném nasazení a zápas byl i přes největší hvězdy neatraktivní.

Russell Wilson rozehrává útok Seattle Seahawks.

Další důležitý krok pro zařazení flag fotbalu na olympijské hry čeká na IFAF v polovině října, kdy se na zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Indii bude projednávat uznání IFAF podle Olympijské charty. Od roku 2013 má IFAF provizorní uznání od Olympijského výboru a plné uznání je nezbytné k zařazení flag fotbalu na olympijské hry. Výkonná rada Mezinárodního olympijského výboru podala návrh pro udělení plného uznání.

IFAF a flag fotbal musí na mezinárodní scéně prokázat, že dokáže zorganizovat velké turnaje. Mistrovství Evropy v Irsku s účastí Česka tak bude zkouškou pro celý sport s velkými ambicemi.