Česká hvězda flagu se loučí euforickou výhrou nad mistryněmi Evropy

„Nezapomenutelný úspěch porazit nejlepší tým Evropy a pozdější vítěze turnaje,“ popisovala velkou výhru hráčka Prague Black Panthers.

Český výběr nakonec na mistrovství Evropy v Irsku skončil na sedmém místě z třinácti týmů.

Jak moc byla výhra nad budoucími vítězkami z Velké Británie speciální?

Jasně, že byla, protože ji nikdo nečekal. Já sama nikdy nesleduji skóre a přišlo mi, že vlastně nikdo moc netušíme, kdo vede, ale věděly jsme, že je to hodně vyrovnané. A pak se písklo a spoluhráčka jde k sideline a s vyvaleným výrazem a slzama v očích říká: „My jsme vyhrály, ty vole.“ A chytáme se nevěřícně za hlavy. Na to nezapomenu asi nikdy. Byla to obrovská euforie, slzy, křik, objímání.

Kam byste ji zařadila ve své reprezentační kariéře?

Srovnatelný to je asi jen s naším prvním vítězstvím na Evropě v Madridu 2017 nad Rakušankami. Ale tohle vítězství nad Británií je pro mě osobně cennější, protože to bylo pokračování našeho silného vstupu do turnaje po vítězství v předchozím zápase nad Dánskem a taky proto, že to bylo moje poslední mistrovství a cítila jsem, jak máme skvělý tým, výborné kouče a strašně jsem si přála urvat lepší výsledek než roky předtím.

Jak jste si poslední turnaj užila?

Silných momentů je spoustu. Troufám si říct, že mistrovství jsou pro nás všechny vrchol sezony a na tohle jsme se hodně těšily. Nový coaching staff, koncept, dva roky pauza od posledního mistrovství. Skvělé bylo mít tam i kluky, kteří nám fandili a společně se Slováky, se kterými se známe už z předešlého mistrovství, nám udělali super kotel.

Radost českých reprezentantek. Momentka z mistrovství Evropy ve flag fotbale.

Jak hodnotíte bitvy v reprezentačním dresu?

Mistrovství samo o sobě je sbírka zážitků. Jako tým máme velkou chuť hrát a rvát se až do konce, nic nevzdávat a hodně se vzájemně povzbuzovat. Všechno jsou to zkušenosti, ze kterých něco vytěžíme pro příště. Takže Irsko je určitě na vrcholu žebříčku, ale každé mistrovství bylo něčím speciální. Madrid 2017 jako první mezinárodní zkušenost, Panama 2018 první mistrovství světa, Izrael 2019 poprvé ve velké konkurenci evropských týmů, druhá covidová Izrael s antidopingovými testy a vlastně největší šampionát, na kterém jsme byly (20 ženských týmů).

Jak se flagová mezinárodní scéna posunula během vašeho působení v reprezentaci?

Já myslím, že dost. V roce 2017 jsme jely do Madridu, kde bylo pět týmů. Probíhala zrovna nějaká „revoluce“ IFAF, který byl rozdělený na dvě části, byla tam nějaká korupční aféra a flagová komunita byla poměrně rozdělená. A v Česku třeba ještě ani neexistovala flagová ženská liga. Teď bylo na mistrovství třináct ženských týmů. Oproti dřívějším rokům přibyly ale Ukrajinky a domácí Irky. Takže ten nárůst zájmu o flag fotbal je evidentní. V mužské soutěži bylo týmů dokonce 16, jestli se nepletu, a to také dva týmy bohužel nedorazily kvůli vízům.

Sportovní úroveň jde zřejmě též nahoru?

Úroveň se neustále zvyšuje, víc a víc týmů se dorovnává, například dříve téměř neporazitelné Rakušanky se poslední roky trochu trápí a Němky, které několik let na mistrovství nebyly, se teď ukázaly jako obrovsky silný soupeř. My jsme teď v závěsu za top 6 týmy, které hrají ten nejlepší fotbal v Evropě, což je skvělé. No a ve 4. ročníku české flagové ženské ligy bylo letos šest týmů.

Bylo v Irsku znát, že se flag blíží k zařazení na olympijské hry?

Tolik ne. Já jsem žádné debaty nezaznamenala, ale přijde mi to naprosto logické. I když se už asi koncepčně pracuje na vytvářeni a sehrávání týmů pro případnou účast, tak třeba pro polovinu hráčů, kteří se letos účastnili, už to nebude aktuální. Takže tématem bylo hlavně samotné probíhající mistrovství. Snad za pět let na olympijských hrách tento krásný sport uvidíme, nová generace hráček a hráčů si to zaslouží.