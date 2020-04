Flag fotbal už není jen příprava. Zájem roste, těší prezidenta Bobcats

„Flag fotbal má velmi nízké vstupní náklady a ve školách začíná být velmi populární. Každý, kdo si flag fotbal vyzkouší na vlastní kůži, si ho oblíbí,“ vysvětluje Rom.

Jaké jsou nejvýraznější rozdíly mezi flag fotbalem a americkým fotbalem?

Pro diváka bude asi tím nejvýraznějším rozdílem chybějící helma a chrániče ramen. Flag fotbal je na rozdíl od amerického fotbalu bezkontaktním sportem, proto místo chráničů a helmy mají hráči flagy. Flagy jsou dvě vlaječky, které má hráč na obou bocích a místo toho, abychom hráče s míčem zastavovali skládkou na zem, tak mu obránce strhne flag. Dalším rozdílem je výrazně nižší počet hráčů a menší rozměry hřiště.

Americký fotbal nabírá na popularitě, pozorujete to i u flag fotbalu v Česku?

Pokud mohu mluvit sám za sebe, to nejen jako garant rozvoje flag fotbalu v Česku, ale i jako prezident klubu Příbram Bobcats, pak jednoznačně ano. V posledních letech pozoruji velký boom a nárůst členské základny dětí a žen. Jedná se o atraktivní sport, spojující rychlost, strategii a nízké vstupní náklady. Zároveň sleduji budování flagové komunity napříč týmy v celé České republice, především děti se mezi sebou znají, podporují se navzájem a buduje se zdravá soutěživost.

Kde po republice pozorujete největší zájem o flag fotbal?

Díky projektu, kterým již druhým rokem představujeme flag fotbal žákům a učitelům základních škol, pozorujeme největší zájem právě u této kategorie. V projektu již máme zapojeno přes 40 základních škol, které se flag fotbalu věnují v hodinách tělesné výchovy. Zároveň se účastní se i námi organizovaných meziškolních turnajů. Zájem z řad žáků a učitelů je opravdu velký a každý, kdo si flag fotbal vyzkouší na vlastní kůži, si ho oblíbí.

Jste hráč amerického fotbalu, jak jste se k flag fotbalu dostal?

Americký fotbal hraju již téměř 20 let, takže o flag fotbale jako přípravě pro děti jsem věděl poměrně dlouho. Ale více jsem se mu začal věnovat až jako trenér mládeže asi před sedmi lety. Ze začátku jsem flag fotbal vnímal jen jako přípravu dětí pro americký fotbal, ale časem mě zaujal natolik, že se mu již věnuji více než americkému fotbalu a beru ho více jako samostatný sport.

Je flag fotbal ideálním prostředkem, jak dostat holky a ženy k americkému fotbalu?

Myslím si, že ano a nejen ženy. Pro začínající hráče a hráčky je to skvělý způsob, jak pochopit základní principy amerického fotbalu bez strachu z kontaktu a případného zranění. Díky flag fotbalu si vyzkoušíte o čem ten sport je a později se třeba můžete rozhodnout, že si troufnete přidat kontakt. Máme hráče i hráčky, kteří začínali s flagem a později přešli na americký fotbal, ale i ty, kteří nejdříve hráli americký fotbal a později přešli na flag fotbal. Ve světě to tak funguje i v mužských kategoriích. Flag fotbal a americký fotbal jsou hodně spojené sporty. Nejdříve flag fotbal vychová mladé hráče pro americký fotbal a ti se po skončení jejich kariéry v americkém fotbale zase vracejí k flag fotbalu.

Pozorujete nějaké nové trendy v flag fotbalu?

Jako trenér se snažím neustále vzdělávat a objevovat nové způsoby tréninku a herních trendů po světě. Za těch několik let, co působím u reprezentace, pozoruji jakou rychlostí se trendy na mezinárodní úrovni mění. Hry, které ještě loni nikdo nehrál, nebo hráli jen muži, teď jsou standardem a pokud se tomu nepřizpůsobíte, tak vám ujede vlak. U žen máme trošku výhodu, že se můžeme stihnout připravit, protože ty novinky většinou přichází od trenérů mužů, takže když na ME vidíme jeden rok nějakou novinku u mužů, tak víme, že to příští rok už určitě bude hrát i některý z ženských týmů.

Bohuslav Rom a jedna z jeho svěřenkyň z Příbram Bobcats

Jak moc je populární flag fotbal v Evropě v poměru ke zbytku světa?

Flag fotbal v Evropě prozatím není úplně známým sportem, ale jeho obliba po celé Evropě roste. Velká výhoda oproti americkému fotbalu je v malém počtu hráčů, které na hru potřebujete a nízké ceně vybavení. V podstatě vám ke hře stačí pět hráčů, míč a flagy. Nejpopulárnější je flag fotbal samozřejmě v USA, Střední Americe a zemích, kde má velkou základnu i americký fotbal.

Co říkáte na výsledky ženské reprezentace flag fotbalu?

Jako jeden z trenérů samozřejmě musím výsledky hodnotit jedině kladně. Věřím, že ženská reprezentace má dobře nastartovaný program, který by do budoucna měl přinést ještě lepší výsledky. Po skvělém umístění na MS v Panamě jsme na ME do Izraele jeli s velkým očekáváním, ale umístění nedopadlo úplně podle představ. Těsné výsledky ze všech zápasů ale dokazují, že se stále zlepšujeme. Dokážeme držet krok a hrát vyrovnané zápasy s týmy, které mají deset až patnáct let náskok a mají za sebou mnohem více zkušeností z velkých turnajů. Letos jsme se těšili, že si napravíme reputaci na MS v Dánsku, ale bohužel bylo, kvůli současné situaci kolem koronaviru, zrušeno.