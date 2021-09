Republikovými šampiony v badmintonu jsou favorité Louda a Švábíková

„Bylo to pro mě hodně emoční mistrovství, protože jsem byla nervózní a cítila na sobě tlak. Jsem ráda, že jsem to zvládla,“ tvrdila Švábíková po více než hodinu trvajícím zápase ve třech setech. Podobně dlouhé bylo také mužské finále. „Soupeř měl dobrou obranu a čekal na chyby nebo na můj špatný úder. Proto jsem musel hrát aktivně a důrazně na síti,“ uvedl Louda.

Domácí badmintonové mistrovství se mělo původně uskutečnit zkraje roku v pražské hale O 2 Universum. Termín se však musel přesunout kvůli koronavirové pandemii a místem konání se stal HAMR Sport v pražských Štěrboholech, kde se hrálo pod speciálním osvětlením.

Do finále mužského turnaje se dostal Jiří Král, který v semifinále porazil prvního nasazeného Milana Ludíka. Své postavení potvrdil druhý nasazený Jan Louda. Ten ve finále začal skvěle, když vyhrál první set 21:15. Druhý ale po těsném boji prohrál a podobně vyrovnaně probíhala také třetí sada.

„Cítil jsem, že musím být ten, kdo bude více aktivnější. Celou dobu moje strategie fungovala, jenže soupeř se zlepšil a já musel více riskovat,“ popisoval Louda, který v koncovce rozhodující třetí sady prohrával 18:19, když pokazil smeč. Nakonec rozhodující set vybojoval poměrem 23:21. „Třetí titul je moc hezký a jsem za něho moc rád,“ tvrdil Louda, jenž na turnaji prohrál pouze jediný set.

Podobně napínavé bylo také finále žen. Do něho se dostala první nasazená Švábíková, která trénuje a připravuje se v Dánsku.

„Možná mé první mistrovství bylo podobně emočně vypjaté. Navíc jsem se chtěla ukázat před rodinou,“ uvedla Švábíková, která první set proti Sabině Milové prohrála 19:21. „Se svojí hrou jsem nebyla spokojená, bylo tam strašně moc chyb. Navíc jsem to špatně zvládla takticky. Měla jsem to lépe ustát s chladnou hlavou a více hru zpomalovat,“ dodala Švábíková po svém pátém titulu.

Tereza Švábíková ve finále českého šampionátu

Z titulu mistrů v mixu se radoval pár Jan Hubáček a Michaela Fuchsová, který zdolal jasným způsobem Vojtěcha Šelonga s Denisou Šikalovou. Právě Fuchsová usilovala o cenný double. S Alžbětou Bášovou ale nestačily na mladé duo Lucie Krpatová, Kateřina Zuzáková. „Je to mezi dospělými, takže to řadím výše, než naše čtvrtfinále z mistrovství Evropy juniorů,“ tvrdila Zuzáková, která se chce v deblu více prezentovat i na mezinárodních turnajích.

Poslední kategorii ovládl podle očekávání Ondřej Král s Adamem Mendrekem, když zdolali narychlo sestavenou dvojici Jaromír Janáček, Pavel Maňásek 2:0 na sety. „Nebylo to moc hezké utkání pro diváky, na tom jsme se s Adamem shodli, ale je to pro mě první titul mistra republiky, takže to se počítá,“ shrnul Král, který se už zanedlouho vydá na turnaj do Polska, na němž by s Mendrekem znovu chtěli dokráčet minimálně mezi nejlepší čtyři.