Mocný Mike na kolenou. Proč slavný Van Gerwen hrál pod své možnosti

V průběhu současného mistrovství světa v Londýně se virtuálně posunul do čela světového žebříčku.

A jak postupně ze šampionátu mezi svátky odpadávali jeho největší konkurenti jako bouřlivák Gerwyn Price, obhájce titulu Michael Smith, extravagantní Peter Wright či sympaťák Nathan Aspinall, zdálo se, že Van Gerwena na cestě ke čtvrtému titulu nemá už kdo zastavit. Leda jen on sám...

Zvlášť když si v osmifinále s neskutečnou lehkostí poradil s do té doby skvěle hrajícím Stephenem Buntingem.

MS v šipkách Zbývající program Semifinále, úterý 20.45: Cross – Littler, Humphries – Scott Willlams Finále, středa 21.00

Vysílá Nova Sport 2 Všichni semifinále jsou Angličané. Rob Cross je mistr světa z roku 2018, současná světová osmička vykazuje nejlepší formu za poslední dobu. Ve čtvrtfinále Cross otočil zápas s Dobey, i když prohrával 0:4 na sety a hrálo se na pět vítězných. Luke Littler je šestnáctiletá senzace, 164. hráč žebříčku. V průběhu turnaje v pěti zápasech ztratil pouhé čtyři sety. Luke Humphries. Pro mnohé experty i fanoušky právě osmadvacetiletý šipkař byl největším favoritem už před MS. Vyhrál totiž tři poslední velké turnaje v říjnu a v listopadu. Pokud získá titul, stane se novou světovou jedničkou. Scott Williams vyřadil tři hráče světové desítky. Startuje na svém druhém MS, dosud žádný velký turnaj nevyhrál.

Jenže na Nový rok Mocný Mike, jak zní jeho přezdívka v šipkařském světě, tvrdě narazil .S nenasazeným Scottem Williamsem, až dvaapadesátým mužem pořadí, padl 3:5 na sety.

Nejdřív se trápil na doublech, prostě nedokázal hru ukončit. Pak měl potíže i se skórováním a na zavření se dostával málo.

Mimořádně dobře hrající soupeř toho využil. A po světové sedmičce Dannym Noppertovi, šestadvacítce Martinu Schindlerovi a desítce Damonu Hetovi si podal i Van Gerwena.

„Vyřadil jsem nejlepšího hráče světa. Nejlepšího hráče naší generace. Navíc tady na mistrovství světa, to je prostě šílené,“ radoval se Williams. „Ano, nebyl to Michael van Gerwen, kterého jsme viděli v předchozích zápasech, ale to není můj problém. Promarnil své šance a já to potrestal.“

Tisíce fanoušků v Alexandra Palace bouřily. Jiní nevěřili, co právě viděli a zažili. Po zápase Van Gerwen pogratuloval soupeři, zatleskal divákům, do televizní kamery poslal polibek domů k rodině, ale následně v zákulisí se vyhnul reportérům. Divné, to přece nikdy nedělá, vždyť s novináři vychází velmi dobře.

Ozval se až druhý den prostřednictvím sítě X. „Nedokážu uvěřit, co se stalo. Tohle není cesta, kterou jsem chtěl rok 2024 začít. Nedokázal jsem hrát svoje nejlepší šipky, porážka mě strašně zasáhla. Díky za podporu v průběhu celého mistrovství světa.“

Zatímco v předchozích zápasech na šampionátu hrál průměr kolem stovky na tři šipky, ve čtvrtfinále to bylo jen třiadevadesát.

Průměr na zavírání měl necelých 29 procent, minul sedmadvacet šipek, což je bolestné číslo.

Přitom v osmifinále zavíral s 44,5procentní úspěšností a kolo předtím dokonce s 63procentní úspěšností..

Anglický šipkař Scott Williams, přemožitel favorizovaného Michael van Gerwena ve čtvrtfinále MS.

Co se tedy stalo s Van Gerwenem ve čtvrtfinále? Od vedení agentury, která ho zastupuje, se v zákulisí šířila zpráva, že na Silvestra řešil osobní problémy. Později bylo upřesněno, že měl žaludeční potíže a druhý den při zápase se necítil nejlíp. Ale nedal na sobě nic znát, nevymlouval se.

Ač je mu teprve čtyřiatřicet, je považován za jednoho z nejlepších šipkařů všech dob. Velký fanoušek fotbalistů PSV Eindhoven svůj první turnaj mezi dospělými vyhrál jako šestnáctiletý v roce 2005 v Norsku.

O dva roky později už hrál mezi profesionály. Než začal vydělávat velké peníze šipkami, živil se jako příležitostný pokrývač.

Svůj první titul mistra světa mezi profesionály v organizaci PDC získal v roce 2014, druhý o tři roky později a další v roce 2019.

Od té doby byl dvakrát ve finále, dvakrát ve čtvrtfinále a jednou jeho účinkování v Alexandera Palace ukončil pozitivní test na covid.

Mezi lety 2014 a 2021 byl světovou jedničkou.

Šipkami vydělal v přepočtu desítky milionů korun, na další peníze si přišel díky štědrým sponzorům.

Jen za vítězství na mistrovství světa je prémie půl milionu liber, v přepočtu asi 14,2 milionu korun.

Van Gerwen vyhrál přes čtyřicet televizních, čili velkých turnajů, a nepočítaně těch menších.

Tím, že na poslední triumf na světovém šampionátu dosáhl v roce 2019, se na ten letošní chystal zvlášť pečlivě. Ale špatné jídlo či viróza mu plány zhatily.