Čeští baseballisté úvod mistrovství Evropy zvládli, porazili Švédsko

„První utkání ve velkých turnajích jsou nervóznější. Chtěli jsme se od začátku prosadit a odskočit, aby soupeř necítil šanci. Dařilo se nám na pálce, ale nestahovali jsme body, což se nám podařilo ve druhé půlce zápasu zvrátit. Je to pro nás důležitá výhra,“ poznamenal v tiskové zprávě Matěj Hejma, po jehož odpalech získal český tým tři body.

Po jeho homerunu v třetí směně šli reprezentanti do vedení, Švédům se ale povedlo v dohrávce vyrovnat na 1:1. Čeští hráči přidali dva body ve čtvrté směně a v osmém dějství dalšími třemi body zpečetili výhru.

Nadhazovač Boris Bokaj přesto nebyl po utkání se svým výkonem úplně spokojen. „Byl to ranní zápas a šel jsem do něj s obavami. Pral jsem se s tím, nebylo to ono, ale dal jsem týmu sedm směn a šanci zápas vyhrát. To je fajn,“ prohlásil.