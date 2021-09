Po nizozemské lekci potřebují baseballisté na ME zdolat Slováky

Čeští pálkaři se proti favorizovanému Nizozemsku nedokázali prosadit přes nadhazovače Shairona Martise. „Je to zkušený borec, který hrál i MLB. Vedle rychlých nadhozů do toho zapojil i nadhoz, který kromě toho, že je rychlý, tak na poslední chvíli zahne. Umisťování nadhozů měl hodně pod kontrolou, v sezoně se s tímto typem nadhozu málokdy potkáme, dnes to bylo navíc pod světly, což je vždy těžší,“ popisoval v tiskové zprávě kapitán reprezentace Jakub Malík.

Jediný český bod zaznamenal ve čtvrté směně za stavu 0:6 Matěj Hejma, jenž stejně jako ve vítězném duelu proti Švédsku (6:1) trefil homerun.

Trenéři prostřídali celkem šest nadhazovačů a na hřiště se dostali všichni hráči ze soupisky. „Byl to náš plán. Věděl jsem, že půjdu do hry po Markovi Minaříkovi, a byl jsem na to nachystaný. Musíme být ready na další zápasy, teď pro nás začíná play off baseball a my musíme být stoprocentně připraveni na to, co přijde,“ dodal nadhazovač Draků Brno Filip Čapka.