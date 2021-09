Baseballisté zopakovali při Griffinově rozlučce páté místo na mistrovství Evropy

„Emoce byly velké, pro spoustu z nás skončila jedna životní kapitola, která nás naplňovala jak mimo hřiště, tak na hřišti. To, co pro nás udělali trenéři i celý managment staff, je něco neskutečného. Splnit cíl - vyhrát nebo získat medaili - se nám nepovedlo, ale jsme všichni hrdí na to, kam jsme český baseball za ty roky posunuli,“ řekl univerzál Martin Schneider, jenž v národním týmu také končí.

Češi začali utkání o pátou příčku aktivně a ve druhé i třetí směně posbírali díky sérii hitů a homerunu Petra Čecha pět bodů. Britové se přiblížili na začátku čtvrté směny zásluhou tříbodového homerunu Benjamina Andrewse, ale homerun předvedl i Matěj Hejma a český tým znovu odskočil. V závěru se na nadhozu dařilo Martinu Schneiderovi a poslední bod získal v sedmé směně Vojtěch Menšík po odpalu Martina Mužíka.

„Dnešní výhru jsme chtěli věnovat hlavně našim trenérům, všem, kteří za naší programem tak dlouho stáli. V turnaji jsme mysleli na víc, chtěli jsme ho vyhrát, ale to je baseball, rozhodovaly malé věci. Je super, že jsme zápas vyhráli, předvedli jsme super výkon a teď už to bude na dalších klucích, kteří snad tu pochodeň povedou dále,“ uvedl kapitán Jakub Malík.