Amatéři vs. profesionálové. Český box nabídne nezvyklou konfrontaci

„Bude to unikátní akce. Poprvé v historii českého boxu se utkají o nejcennější domácí titul amatéři i profesionálové. Reagujeme tím na stav ve světovém boxu, kde padlo pravidlo, že na olympiádě mohou boxovat jen amatéři,“ uvedl hlavní organizátor mistrovství Pavel Hynek na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Šampionát se uskuteční na přelomu října a listopadu v Praze, finálové boje jsou na programu v neděli 3. listopadu v Lucerně.

„Poprvé bude navíc šampionát čtyřdenní. V každé váhové kategorii se může představit až 16 boxerů a řada jich bude opravdu naplněná,“ pochvaloval si Hynek. Zápasy úvodních kol se uskuteční v obchodním domě Arkády Pankrác. „Skvělá věc je i to, že se turnaj po 40 letech vrací do Lucerny,“ doplnil Hynek.

Profesionálů se na MČR přihlásilo čtrnáct, už nyní je ale jisté, že zraněný Tomáš Šálek bude na turnaji chybět. „Jsem rád, že mají boxeři možnost tohoto srovnání. Osobně to beru trochu jako risk pro profesionály, kteří jsou zvyklí na jiný počet kol. Sám bych jim to moc nedoporučoval, ale rozhodně není na místě, abychom to někomu zakazovali,“ uvedl generální sekretář České unie boxerů profesionálů Lukáš Konečný a poukázal na fakt, že amatéři boxují jen 3x3 minuty. „Pro začínající profíky je to skvělá věc a chápu i motivaci olympiády,“ doplnil.

Všichni mistři by totiž v případě zájmu měli v příštím roce dostat šanci představit se na mezinárodních turnajích a v následné olympijské kvalifikaci. „I já jsem rád, že k tomuto poměření sil dojde, a ať vyhraje ten lepší,“ řekl prezident ČBA Svatopluk Žáček.

Jedná Češka na MS žen Pouze Martina Schmoranzová bude zastupovat Českou republiku na mistrovství světa v boxu žen, které ve čtvrtek začalo v ruském Ulan-Ude. Česká jednička nastoupí k prvnímu zápasu v kategorii do 69 kilogramů proti Darige Šakimové z Kazachstánu v pátek.

Je prakticky jisté, že ze zdravotních důvodů bude na mistrovství chybět nejlepší domácí amatérský boxer Zdeněk Chládek, jenž má opět problémy s ramenem. Do ringu se ale například vrátí bývalá česká jednička těžké váhy Ondřej Pála, jenž naposledy boxoval v dubnu 2014.

„Nabídku, abych se zde představil, jsem dostal ve chvíli změn v osobním i obchodním životě. A řekl jsem si, že do toho půjdu. Měl jsem v sobě, že ten poslední zápas nebyla tečka. Teď chodím na trénink proto, že chci a že mě to baví,“ řekl Pála, jenž se nebojí, že by mohl prohrát. „Když mě někdo mladý vypinká, tak se to prostě stane. Lidi mi říkají, že můžu ztratit jméno, ale to není pravda. Pořád se budu jmenovat Ondra Pála,“ pousmál se.