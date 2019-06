Hlavně ne K. O.! Boxer Ducár se držel na nohou i kvůli žádosti o ruku

Věděl, že po zápase, ať dopadne jakkoliv, pozve do ringu svoji přítelkyni Irenu a požádá ji o ruku.

Modřiny na obličeji 29letému policistovi nevadily. „Ale přál jsem si, abych se žádosti o ruku dožil. Aby mě tam Lerena neuspal. Po K. O. by bylo jasné, že se obřad konat nebude,“ líčil Ducár, jak zápasem v jihoafrickém Johannesburgu prošel.

„Pro jistotu jsem měl vymyšlené, že by se prsten předával až pak na hotelu, kdybych dostal hodně, ale díky bohu se to nestalo. Prohrál jsem na body, takže jsem se Irči zeptal, jestli si bere i losera. Řekla, že jo. Bereme to jako test, jestli je to doopravdické,“ vyprávěl dobře naladěný boxer.

V Johannesburgu dospěl k dosavadnímu vrcholu jeho dva a půl roku trvající vztah i jeho dosavadní kariéra mezi provazy. Titul mistra světa sice nezískal, ale s celkovým průběhem vyhlásil spokojenost.

Zejména proto, že po počáteční defenzivě se začal proti pátému muži světového žebříčku osmělovat. Před dvanácti sty diváky v hotelovém kasinu, které vylíčil jako africké Las Vegas, nakonec předvedl dobrý výkon.

„Soupeř byl nesmírně kvalitní. Začal tvrdými údery a já jsem ho chtěl nechat vymlátit, aby mu odešel úder, což se nepodařilo. Úder mu neodešel,“ glosoval průběh duelu Ducár.

Vasil Ducár při ukázce tréninku

V nadmořské výšce naopak sám pociťoval úbytek sil. „S kondicí a dechem jsem na tom byl dobře, ale od 7. kola jsem ztrácel úder. Dával jsem raději delší kombinace a četnost. Do šestého kola to bylo velmi rychlé, od sedmého kola ale zbytek duelu neutíkal, čas stál, už to bylo náročné,“ přiznal boxer.

Věří, že v JAR načerpal tolik motivace, dravosti a chuti, aby se o tituly mohl v budoucnu porvat znovu. „Hned jsem dostal pozvánky na další zápasy, přicházely zprávy od trenérů a manažerů. Myslím, že jsem si udělal dobrou vizitku, další šance přijde a už do ní půjdu s čistější hlavou,“ zhodnotil se všestranný bojovník, který se věnuje i K1 a MMA.