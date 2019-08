Soutěž v nejtěžší váze začínala rovnou čtvrtfinálovými boji, neboť se do ní přihlásilo jen sedm boxerek. Kučerová porazila loňskou mistryni Evropy do 22 let Juhászovou na body.

Druhá Češka v dnešním programu ME Vendula Sedláčková ve váze do 64 kg ve svém prvním duelu na maďarskou soupeřku nestačila a Eszter Oláhové podlehla r.s.c.

Na šampionátu se ještě v příštích dnech představí ve váze do 69 kg dvojnásobná medailistka z ME Martina Schmoranzová a Dominika Čiklová v kategorii do 60 kg.